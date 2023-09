'Tukao me je i pred djecom, u stanju je bio ubiti. Ima zabranu prilaska, ali nas svugdje uhodi'

- Imam dvoje djece i u strahu sam za njihov i svoj život. Moj bivši suprug od kojeg sam se 2016. razvela i koji me u braku tukao, nastavio je to i nakon razvoda, a sad iako ima izrečenu zabranu prilaska, nas uhodi pred stanom, pred školom - počinje nam priču zlostavljana žena iz središnje Hrvatske.

Navodi kako je jedina radila i sve financirala dok su bili u braku, što je njega smetalo, ali nije ništa poduzimao da to promijeni pa je, dodaje, postajao sve agresivniji.

- Sto puta sam mu rekla da ide na liječenje, on se u afektu pretvori u manijaka i u stanju je ubiti nekoga. Dok je živio s nama, došao bi kući agresivan i bez ikakvog razloga krenuo me tući. Rekao mi je da zbog svojih trauma iz djetinjstva ne može biti normalan. Nakon razvoda, kad bi viđao djecu koju je smio viđati samo u mom prisustvu, kad bi rekla da se želim naći vani, on je uporno dolazio k nama u stan i to bi dolazio pijan i na kokainu. Tukao me i tad pred djecom. Otpočetka je pokazivao elemente nasilje, stalno je pio, nije mogao brinuti o djeci, saznala sam i da uzima kokain, sad ni ne pita za djecu, ne zanimaju ga, opsjednut je sa mnom. Jednom mi je probio bubnjić kad me više puta udario u glavu, bilo je to 2018. Otišla sam tad na hitnu, a s obzirom da je to bila teška tjelesna ozljeda, to su prijavili policiji, a zvala sam i sama policiju. Tad su došli i priveli ga. Stavili su ga samo jednu noć na trežnjenje i pustili - priča nam.

Jednom joj se kaže, usred noći, nakon što mu nije htjela otvoriti vrata, pokušao popeti preko balkona.

- Odselila sam se nakon toga, imali smo i razgovore na CZSS-u, gdje su uvijek nastojali ublažiti situaciju. Viđao je i dalje djecu, no tad je stalno brat bio sa mnom. Tužila sam ga za neplaćanje alimentacije i u rujnu 2022. se pojavio na treningu našeg sina, dojurio je motorom, i tad mi rekao da je bolje da se ne pojavim na sudu jer će ubiti mene, odvjetnika i sutkinju. To je bilo prije nego smo trebali na ročište. Rekla sam mu da se smiri, dužan mi je preko 15.000 eura za alimentaciju. On je tad bio toliko bijesan, rekla sam mu da se makne i tad je rekao da će mi razbiti glavu. Uzela sam mobitel i nazvala brata, onda me ismijavao što si zoveš, brata, ali je otišao nakon toga. Stvarno sam se bojala ići na sud na ročište, pa sam na kraju otišla na policiju prijaviti ga. Potom su ga zatvorili na mjesec dana. Lani je u listopadu izašao iz zatvora i tad je dobio zabranu prilaska koja je cijelo vrijeme na snazi. Za obiteljsko nasilje se prekršaj briše iz evidencije nakon tri godine. Dostavila sam im u spis da je prekršajno kažnjen 2018. No te 2022. su ga pustili van nakon mjesec dana jer u dosjeu ništa ne vide, tad mu izrekli mjeru zabrane prilaska - ispričala nam je.

Na Kaznenom sudu se, dodaje, vodi postupak protiv njega za prijetnje, no kaže kako još nisu sazvali ročište.

- A prijeti cijelo vrijeme da će mi se dogoditi Kajzerica (op.a. slučaj u kojem je manijak ubio ženu i djecu) - kazala nam je.

Ističe kako unatoč tome što ima zabranu prilaska i dalje stalno kruži oko njih. Dočekuje ih u autu ispred stana, škole, na putu do škole ih prati, sve s udaljenosti.

- Moj devetogodišnji sin kad vidi taj auto, problijedi. Jako se boji, svega se sjeća, mi uopće ne možemo živjeti. Sin kad ide u školu, ovaj se vozi autom iza njega. I dalje pratim djecu u školu, sin ne može sam niti u dućan. On namjerno provocira. Zvala sam policiju, svako malo ih zovem da je tu. Jedan inspektor mi je rekao da me razumije, ali da ne mogu ništa. Onaj put kad je trebao u istražni zatvor, tad je pobjegao i tu noć nas je čuvala policija dok ga nisu našli. Stoji s autom ispred stana po noći, tijekom dana. Psihički me zlostavlja. Pitam se zašto dijete nema pravo na zabranu prilaska, već samo ja. On je zadnji put bio s djecom prije tri godine, djeca ga se boje.

Nas nema tko zaštititi, nama žrtvama nasilja nude sigurne kuće, dok se nasilnici šeću na slobodi. Moj bivši suprug je pravomoćno osuđen na šest mjeseci zatvora za neplaćanje alimentacije, a još nije u zatvoru. Policija mi je rekla da se za sve što je ispod 5 godina ne mora ići odmah u zatvor. Tko zna hoće li ikad odslužiti kaznu, nitko nas ne štiti. Ovo nije život. On ima sva prava, problem je što ne možemo nigdje otići jer se on mora potpisati za sve - očajna je majka dvoje djece.

Sanja Sarnavka, aktivistkinja koja se dugi niz godina bori za žene i djecu koja su žrtve nasilja, u razgovoru za 24sata ispričala je kako je kod premijera Plenkovića bila na prezentaciji izmjena kaznenog zakona kad oko obiteljskog nasilja te ga pitala kad će se isti početi primjenjivati.

- Jasno sam postavila pitanje kad će institucije koje rade sa žrtvama početi primjenjivati te zakone. Mi već i sad imamo zakone po kojima se može postupati, ali kod nas nikako da žrtva dođe u središte pozornosti, nego se nju gore tretira nego nasilnika. Nevjerojatne stvari se događaju na terenu. Imamo situaciju kad je nasilnik ispred dvoje djece skoro ubio ženu pa su je prolaznici spasili, a ona danas mora pisati tom istom nasilniku u zatvor o tome kako su djeca. Neke žene su doslovno tjerali da idu u zatvor s djecom. Sjetimo se i slučaja kad je manijak ubio ženu pred Centrom za socijalnu skrb. Imamo i taj paradoks da zabrana prilaska stupa na snagu kad stigne pravomoćna presuda, a do tad prođe itekako puno vremena, a istovremeno imate sliku nje gdje vidite da je razbijena. Strašne se stvari događaju - ispričala nam je Sarnavka.