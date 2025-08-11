Obavijesti

U Jastrebarskom pronašli tijelo žene (85). Čeka se obdukcija

U Jastrebarskom pronašli tijelo žene (85). Čeka se obdukcija
Tijelo su prevezli na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku

U Jastrebarskom, u mjestu Volavje, pronađeno je tijelo žene (85) oko 8 sati u nedjelju. Pregledom mjesta događaja, policija nije pronašla tragove koji bi upućivali na nasilnu smrt, posljedicu kaznenog djela, piše zagrebačka policija.

Tijelo su prevezli na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku.

