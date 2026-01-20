Obavijesti

Turistički boom u Japanu: Kina okrenula leđa, ali brojke svejedno oborile rekorde
Foto: KIM KYUNG-HOON/REUTERS

Broj turista u Japanu dosegnuo je u prosincu rekordnu razinu unatoč padu broja posjetitelja iz Kine za 45 posto zbog diplomatskih napetosti između dvaju azijskih susjeda

Peking je u studenome prošle godine pozvao svoje građane da ne putuju u Japan zbog izjave japanske premijerke Sanae Takaichi da bi kineski napad na Tajvan mogao izazvati vojni odgovor.

Broj turista iz Kine pao je na 330 tisuća u zadnjem mjesecu prošle godine, što je manje od 10 posto ukupnog broja turista koji su tada boravili u Japanu (3,6 milijuna). Prije toga, kineski su turisti bili na prvom mjestu, čineći jednu četvrtinu svih posjetitelja.

''U cijeloj 2025.godini Japan je posjetilo rekordnih 42,7 millijuna ljudi, čime smo prvi put prešli brojku od 40 milijuna'', kazao je ministar turizma Yasushi ​Kaneko na konferenciji za medije.

PRIJEVREMENI IZBORI Japanska premijerka raspušta parlament i raspisuje izbore
Japanska premijerka raspušta parlament i raspisuje izbore

Rekordi se bilježe i kada je riječ o potrošnji. Ona je iznosila oko 9,5 bilijuna jena (60 milijardi američkih dolara).

Međutim, japanska putnička agencija JTB ove godine predviđa pad broja turista od 2,8 posto. Naime, turistički 'bum' bio je rezultat ukidanja ograničenja nametnutih u pandemiji koronavirusa, a sada se očekuje da će taj zamah stati. Uz to, predviđa se i smanjenje broja turista iz Hong Konga i kontinentalne Kine.

