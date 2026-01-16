Obavijesti

News

Komentari 1
ODLIČNA PRILIKA!

Turistički vodiči u nedjelju vode besplatne razglede, evo gdje

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Turistički vodiči u nedjelju vode besplatne razglede, evo gdje
Sunčano, ali hladno jutro u Dubrovniku | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Iz ZDTVH-a pozivaju građane i turiste da se odazovu i upoznaju gradove i mjesta diljem Hrvatske i njihove skrivene priče

Admiral

Zajednica društava turističkih vodiča Hrvatske (ZDTVH) organizira ove nedjelje u 53 grada i mjesta besplatne turističke razglede u sklopu projekta "Upoznaj svoju zemlju", u kojima će isticati vrijednosti hrvatskih destinacija i obilježiti Dan međunarodnog priznanja Hrvatske, doznaje se iz ZDTVH.

Taj projekt ZDTVH organizira od 2018. u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom (HTZ) i nizom partnera, među kojima su povijesne postrojbe, muzeji i druge kulturne ustanove te brojni turistički vodiči-volonteri, a razgledi u svim gradovima u nedjelju počinju u podne.

Napominjući da su na projekt "Upoznaj svoju zemlju" do sada građani i turisti pozitivno reagirali, te da su razgledi postali i svojevrsna nacionalna tradicija, potpredsjednica ZDTVH Kristina Nuić dodaje da se i to uključuje i sve više vodiča te destinacija.

BLIŽI SE NOVA SEZONA Glavina o turistčkoj sezoni: 'Svi moramo napraviti jedan reset, trebamo stabilizirati cijene'
Glavina o turistčkoj sezoni: 'Svi moramo napraviti jedan reset, trebamo stabilizirati cijene'

"U vremenu pred nama, kada stupa na snagu novi pravilnik o zaštićenim lokalitetima, prema kojemu će kulturnu i prirodnu baštinu moći interpretirati i voditi obilaske isključivo licencirani, stručno obrazovani turistički vodiči, projekt dodatno dobiva na važnosti jer naglašava ulogu turističkih vodiča kao čuvara autentične interpretacije hrvatske povijesti, prostora i identiteta, ali i jamaca kvalitete i vjerodostojnosti predstavljanja Hrvatske domaćoj i međunarodnoj publici", poručuje Nuić.

Iz ZDTVH-a pozivaju građane i turiste da se odazovu i upoznaju gradove i mjesta diljem Hrvatske i njihove skrivene priče, vjerujući i da svaki građanin može biti ambasador svoje domovine te pridonijeti jačanju ugleda Hrvatske, razumijevanju vlastite baštine i važnosti turističkih djelatnika u njezinoj promociji.

Projekt se uz podršku i volonterski rad vodiča provodi, kako kaže Nuić, "uz trošak od nula eura, ali s neizmjernom količinom entuzijazma i ljubavi prema struci i domovini".

Među 53 grada i mjesta u Hrvatskoj gdje će se u nedjelju u podne provoditi besplatni razgledi su mnogi manji i veći gradovi po cijeloj Dalmaciji, na obali i otocima, na Kvarneru, u Istri, Lici, Zagrebu i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Slavoniji, Baranji i Srijemu. Detaljnije informacije, popis gradova i mjesta te lokacije polaska na razglede zainteresirani mogu dobiti u ZDTVH, lokalnim turističkim zajednicama i kulturnim ustanovama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Hrvat se bori za život nakon strave u austrijskom tunelu: 'S Davorom sve mora biti u redu...'
OBITELJ STREPI

Hrvat se bori za život nakon strave u austrijskom tunelu: 'S Davorom sve mora biti u redu...'

U stravičnoj prometnoj nesreći u tunelu Brentenberg teško je ozlijeđen hrvatski državljanin Davor D., otac dvoje djece iz Bjelovara. Njegova obitelj nada se njegovu oporavku
Za vikend stiže nagli obrat i novi hladni val s minusima!
IZDAN METEOALARM

Za vikend stiže nagli obrat i novi hladni val s minusima!

U petak nas očekuje promjenjivo vrijeme s maglom i malo kiše, a vikend donosi hladnoću i mogući snijeg. Donosimo detaljnu vremensku prognozu za naredne dane...
Trener ministra Habijana bio je osuđen zbog nasilja nad curom. Ugostili su ga u ministarstvu
KAKVA JE TO PORUKA ŽRTVAMA NASILJA?

Trener ministra Habijana bio je osuđen zbog nasilja nad curom. Ugostili su ga u ministarstvu

Bivša djevojka javno je lani progovorila o zlostavljanju iz 2016. Nakon toga, bodybuilding savez ga je izbacio. Objavljuje fotke s ministrom, bio je gost na domjenku u Ministarstvu pravosuđa. Kaže: Rehabilitiran sam

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026