Turistički vodiči u nedjelju vode besplatne razglede, evo gdje

Zajednica društava turističkih vodiča Hrvatske (ZDTVH) organizira ove nedjelje u 53 grada i mjesta besplatne turističke razglede u sklopu projekta "Upoznaj svoju zemlju", u kojima će isticati vrijednosti hrvatskih destinacija i obilježiti Dan međunarodnog priznanja Hrvatske, doznaje se iz ZDTVH.

Taj projekt ZDTVH organizira od 2018. u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom (HTZ) i nizom partnera, među kojima su povijesne postrojbe, muzeji i druge kulturne ustanove te brojni turistički vodiči-volonteri, a razgledi u svim gradovima u nedjelju počinju u podne.

Napominjući da su na projekt "Upoznaj svoju zemlju" do sada građani i turisti pozitivno reagirali, te da su razgledi postali i svojevrsna nacionalna tradicija, potpredsjednica ZDTVH Kristina Nuić dodaje da se i to uključuje i sve više vodiča te destinacija.

"U vremenu pred nama, kada stupa na snagu novi pravilnik o zaštićenim lokalitetima, prema kojemu će kulturnu i prirodnu baštinu moći interpretirati i voditi obilaske isključivo licencirani, stručno obrazovani turistički vodiči, projekt dodatno dobiva na važnosti jer naglašava ulogu turističkih vodiča kao čuvara autentične interpretacije hrvatske povijesti, prostora i identiteta, ali i jamaca kvalitete i vjerodostojnosti predstavljanja Hrvatske domaćoj i međunarodnoj publici", poručuje Nuić.

Iz ZDTVH-a pozivaju građane i turiste da se odazovu i upoznaju gradove i mjesta diljem Hrvatske i njihove skrivene priče, vjerujući i da svaki građanin može biti ambasador svoje domovine te pridonijeti jačanju ugleda Hrvatske, razumijevanju vlastite baštine i važnosti turističkih djelatnika u njezinoj promociji.

Projekt se uz podršku i volonterski rad vodiča provodi, kako kaže Nuić, "uz trošak od nula eura, ali s neizmjernom količinom entuzijazma i ljubavi prema struci i domovini".

Među 53 grada i mjesta u Hrvatskoj gdje će se u nedjelju u podne provoditi besplatni razgledi su mnogi manji i veći gradovi po cijeloj Dalmaciji, na obali i otocima, na Kvarneru, u Istri, Lici, Zagrebu i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Slavoniji, Baranji i Srijemu. Detaljnije informacije, popis gradova i mjesta te lokacije polaska na razglede zainteresirani mogu dobiti u ZDTVH, lokalnim turističkim zajednicama i kulturnim ustanovama.