Glavina o turistčkoj sezoni: 'Svi moramo napraviti jedan reset, trebamo stabilizirati cijene'

Ministar turizma Tonči Glavina komentirao je danas rezultate zakonskih i poreznih reformi zbog kojih je došlo do smanjenja broja ležajeva u turizmu, a otkrio je i što očekuje od nadolazeće turističke sezone, piše net.hr.

- Ovo su apsolutno rezultati naše porezne reforme. Prije nešto više od godinu dana bili smo ovdje kod vas pa smo tumačili kako je cilj sveobuhvatne turističke, prostorne i porezne politike upravo poboljšati popunjenost postojećih kapaciteta, zaustaviti širenje novih i stvoriti uvjete za kvalitetniji život, dakle više stanova za dugoročni najam i održive turističke destinacije - rekao je Glavina tijekom svojeg gostovanja te istaknuo kako su u ministarstvu s ovom reformom izrazito zadovoljni.

Naglasio je također kako privatni iznajmljivači ove godine prvi put nakon 2018. godine bilježe rast popunjenosti te kako trenutno ima 14 posto više poreznih obveznika u dugoročnom najmu i više od 3600 onih koji su iz kratkoročnog najma djelomično ili u potpunosti prešli u dugoročni.

Istaknuo je i kako je veći porez za iznajmljivače bio nužan kako bi se stvorila ravnoteža te kako smatra da se sve jako stabiliziralo, a pozitivnih učinaka, kako je rekao, bit će i dalje.

Na pitanje o tome očekuje li pad cijena nekretnina odgovorio je:

- Nadamo se. To još, nažalost, nije trend u Europi, ali mi smo prva zemlja koja je napravila sveobuhvatnu reformu s ciljem promjene tih trendova. Nadamo se da će se, ako već ne za novogradnju, stabilizirati cijene starih stanova.

Sezona, kako je rekao, ovisi o cijenama, a istraživanja pokazuju kako će gosti iduće godine manje putovati te time i manje trošiti.

- U odabiru destinacije cijena je onaj motiv koji je ključan. Gost u zadnjem trenutku odlučuje, on će hladne glave odabrati između Hrvatske, Španjolske ili Italije - rekao je Glavina te naglasio kako pritom ne misli samo na iznajmljivače nego i na cijeli turistički sektor.

- Smještaj sam po sebi čak i nije toliko velik razlog inflacije zato što nam on još uvijek dobro stoji. Konkretno, ove su nam godine rezultati u hotelima i kampovima rasli za 2,4 posto, odnosno 2,2 posto, ali nama je i jedan veliki dio problema hiperinflacije u svemu drugome, u trgovini, ugostiteljstvu, prijevozu i tako dalje. Dakle, svi skupa moramo itekako napraviti jedan reset. Moramo stabilizirati cijene. Ako ne stabiliziramo cijene, sigurno ćemo to osjetiti na turističkim rezultatima i to već ove godine - rekao je Glavina.

Razgovor je zaključio time što je rekao da on cijene u svojoj vili na Klisu nije povisio, a istaknuo je i kako je zadovoljan prošlom sezonom.