ODOBRENJE OD TEHERANA

Turska: Našem brodu dopušteno je proći kroz Hormuški tjesnac

Piše HINA,
Turska: Našem brodu dopušteno je proći kroz Hormuški tjesnac
Uraroglu je turskim medijima rekao da Ankara nastavlja komunikaciju s iranskim vlastima glede preostalih četrnaest turskih plovila koji se i dalje nalaze s druge strane tog uskog morskog prolaza između Irana i Omana

Brodu pod turskom zastavom dopušteno je proći kroz Hormuški tjesnac nakon što su vlasti za to dobile odobrenje od Teherana, objavio je turski ministar prometa i infrastrukture Abdulkadir Uraloglu. Uraroglu je turskim medijima rekao da Ankara nastavlja komunikaciju s iranskim vlastima glede preostalih četrnaest turskih plovila koji se i dalje nalaze s druge strane tog uskog morskog prolaza između Irana i Omana. 

„Tamo je petnaest brodova. Dobili smo odobrenje iranskih vlasti za jednog od njega koji je koristio iransku luku, te je on prošao”, rekao je ministar o brodu Rozana, dodavši da se na svim turskim plovilima na tom području nalazi 171 ljudi. 

Iran je nakon početka izraelsko-američkih napada odlučio zatvoriti Hormuški tjesnac, prolaz koji spaja Perzijski zaljev i Omansko more, potaknuvši time svjetsku krizu opskrbe energentima. 

Tursko ministarstvo je odvojenom objavom priopćilo da su aviokompanije Turkish Airlines i Ajet do 19. ožujka otkazale letove u Irak, Siriju, Libanon, Jordan, Katar, Emirate, Kuvajt, Bahrein i saudijski grad Damam. Letovi do Irana otkazani su do 20. ožujka, prenosi Reuters, dodajući da je brojne letove otkazao i Pegasus Airlines. 

Turkish Airlines uspostavio je nove letove do Omana, a ministarstvo je priopćilo da je od početka rata 76 letova preusmjereno prema Turskoj.

KRIZA NA BLISKOM ISTOKU

Tankeri su postali taoci, ovako izgleda rat za Hormuški tjesnac! 'Više ništa neće biti normalno...'

Od prvog dana izraelsko-američkog napada na Iran oko 20 brodova bili su meta u Perzijskom zaljevu. Iranske vlasti kažu da su minirali Hormuz
IZ MINUTE U MINUTU

PAD AMERIČKOG AVIONA 4 mrtvih! Iran pustio brod kroz Hormuz

Izraelska vojska objavila je u četvrtak da je u Teheranu napala kontrolne točke kojima upravlja Basidž, u sklopu nastojanja da oslabi vlast iranskih vjerskih vođa. Paravojna postrojba Basidž je pomoćna snaga pod kontrolom Revolucionarne garde (IRGC) koja se često koristi za gušenje prosvjeda unutar Irana.
TANKI ŽIVCI Pogledajte kako su se vozači zakačili na jednoj od prometnijih cesta u Zagrebu!

Na snimci se vidi kako vozač kombija ima razbijen retrovizor. U jednom trenutku kroz prozor zahvaća muškarca koji stoji uz kombi. Ovaj mu pokušava uzvratiti...

