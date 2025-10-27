Obavijesti

MODERNIZACIJA FLOTE

Turska potpisala s Britanijom ugovor o kupnji 20 Eurofightera

Turska potpisala s Britanijom ugovor o kupnji 20 Eurofightera
Foto: Stefan Rousseau/REUTERS

Turska kupuje 20 borbenih aviona Eurofighter Typhoon za 10,7 milijardi! Starmer i Erdogan potpisali ugovor u Ankari. Turska želi nadmašiti regionalne suparnike, moderniziraju flotu

Britanski premijer Keir Starmer potpisao je u ponedjeljak ugovor po kojem će Turska kupiti 20 borbenih aviona Eurofighter Typhoon za 10,7 milijardi dolara, objavio je njegov ured.

Turska i Britanija su u srpnju potpisale preliminarni ugovor o kupnji 40 Typhoona koji su odobrile članice konzorcija Eurofighter - Njemačka, Italija i Španjolska preko kompanija Airbus, BAE Systems i Leonardo.

MOĆNI GRIPENI Švedska namjerava Ukrajini prodati do 150 borbenih aviona
Švedska namjerava Ukrajini prodati do 150 borbenih aviona

Starmer se u ponedjeljak u Ankari sastao s turskim predsjednikom Tayyipom Erdoganom radi potisivanja ugovora kojim Turska po zračnoj moći želi konkurirati regionalnim suparnicima poput Izraela koji je ove godine izveo napade diljem Bliskog istoka.

Turska, koja je trenutno u najboljim odnosima sa Zapadom u posljednje vrijeme, Eurofighterima i potencijalno američkim F-35 želi zamijeniti dotrajalu flotu sastavljenu većinom od zrakoplova F-16.

