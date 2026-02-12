Obavijesti

AMERIKANCI SPREMNI TOLERIRATI

Turski ministar: SAD i Iran pokazuju fleksibilnost oko nuklearnog sporazuma

Piše HINA,
Turski ministar: SAD i Iran pokazuju fleksibilnost oko nuklearnog sporazuma
Foto: Soeren Stache/DPA

Sjedinjene Države i Iran pokazuju fleksibilnost u vezi s nuklearnim sporazumom, a Washington se čini "spremnim" tolerirati određeno nuklearno obogaćivanje, rekao je turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan za Financial Times, u intervjuu objavljenom u četvrtak

"Pozitivno je što se čini da su Amerikanci spremni tolerirati iransko obogaćivanje unutar jasno postavljenih granica", rekao je za FT Fidan, koji je bio uključen u razgovore i s Washingtonom i s Teheranom.

"Iranci sada priznaju da moraju postići dogovor s Amerikancima, a Amerikanci razumiju da su Iranci povukli neke granice. Besmisleno je pokušavati ih prisiliti."

Washington je do sada zahtijevao od Irana da se odrekne svojih zaliha urana obogaćenog do 60% čistoće, a već 90% smatra se oružjem.

Iranski predsjednik Mazud Pezeškijian rekao je da će Iran i dalje zahtijevati ukidanje financijskih sankcija i inzistirati na svojim nuklearnim pravima, uključujući obogaćivanje.

Fidan je za Financial Times rekao da vjeruje da Teheran "iskreno želi postići pravi sporazum" i da će prihvatiti ograničenja na razinu obogaćivanja i strogi režim inspekcije, kao što je to učinio u sporazumu iz 2015. sa SAD-om i drugima.

Američki i iranski diplomati prošli su tjedan u Omanu održali razgovore preko omanskih posrednika u nastojanju da ožive diplomatske napore, nakon što je predsjednik Donald Trump postavio pomorsku flotilu u regiji, što je izazvalo strahove od nove vojne akcije. Trump je u utorak rekao da razmatra slanje drugog nosača zrakoplova na Bliski istok, iako se Washington i Teheran pripremaju za nastavak pregovora.

Turski šef diplomacije još tvrdi da proširenje iransko-američkih razgovora i na balističke projektile ne bi donijelo "ništa osim još jednog rata".

Američki State Department i Bijela kuća nisu odgovorili na zahtjev za komentar izvan svojeg redovnog radnog vremena, dodaje Reuters.

