Turudić: 'Istina o logorima mora biti sačuvana, ne smijemo tražiti mržnju, a niti osvetu'

Na obilježavanju Dana sjećanja na zatočenike neprijateljskih logora tijekom Domovinskog rata u četvrtak je u Kninu predsjednik HDLSKL-a Splitsko-dalmatinske županije Ivan Turudić upozorio da mnogi počinitelji ratnih zločina još nisu privedeni pravdi te pozvao na očuvanje istine o zločinima i žrtvama.

Turudić je u priopćenju istaknuo da je Hrvatska procesuirala dio počinitelja ratnih zločina i donijela više pravomoćnih osuđujućih presuda, ali da mnogi počinitelji zločina nad hrvatskim braniteljima i civilima još nisu privedeni pravdi.

Posebno je upozorio na osobe osumnjičene za ratne zločine počinjene u Hrvatskoj koje se nalaze izvan dosega hrvatskog pravosuđa, ocijenivši da Srbija nije u dovoljnoj mjeri pokazala spremnost na suočavanje s odgovornošću za zločine počinjene tijekom velikosrpske agresije. "Za trajni mir i istinsko pomirenje nije dovoljno samo govoriti o budućnosti. Potrebno je suočiti se s prošlošću, otvoriti arhive, utvrditi činjenice, pronaći nestale, procesuirati odgovorne i omogućiti pravdu žrtvama", poručio je Turudić.

Govoreći o odgovornosti za ratne zločine, podsjetio je na priznanje Milana Babića pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju, gdje je izrazio sram i kajanje zbog sudjelovanja u progonu Hrvata.

Turudić je naveo da je Babić priznao krivnju za progon kao zločin protiv čovječnosti te da je osuđen na 13 godina zatvora. "Zato danas, kada se prisjećamo ubijenih hrvatskih branitelja i civila - logoraša, moramo jasno reći: istina o logorima mora biti sačuvana, imena žrtava ne smiju biti zaboravljena, zločini se ne smiju relativizirati, počinitelji moraju biti procesuirani i, konačno, povijest se ne smije prekrajati prema političkim potrebama", istaknuo je.

Kritizirao je i predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca, navodeći da politički predstavnici imaju odgovornost prema društvu u kojem žive i prema istini o prošlosti. "Žrtva i agresor nisu isto i nikada neće biti", poručio je Turudić, dodajući da je potrebno prestati slijediti politike koje su u prošlosti dovele do sukoba i prihvatiti život u Republici Hrvatskoj kao vlastitoj domovini.

Istaknuo je da je dužnost prema logorašima, onima koji se iz logora nisu vratili i njihovim obiteljima prenositi istinu budućim generacijama.

"Ne tražimo mržnju. Ne tražimo osvetu. Tražimo istinu, pravdu i odgovornost", poručio je Turudić, zaključivši da "bez istine nema pravde, bez pravde nema stvarnog pomirenja, a bez sjećanja nema odgovornosti prema budućim generacijama".