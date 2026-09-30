Turudić: Nisam zadovoljan postupanjem u slučaju odrona na Jakuševcu

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izrazio je u srijedu u Saboru nezadovoljstvo postupanjem u slučaju odrona na zagrebačkom odlagalištu Jakuševec, rekavši da je prije nekoliko tjedana održan sastanak s nadležnim državnim odvjetništvom na kojem je zatraženo ubrzanje izvida.

"Nisam zadovoljan postupanjem u konkretnom predmetu. Održali smo sastanak s nadležnim državnim odvjetništvom prije dva, tri tjedna i dobili uvjeravanje da će što prije biti završeni izvidi i da ćemo donijeti meritornu državnoodvjetničku odluku", rekao je Turudić odgovarajući u Hrvatskome saboru na pitanje zastupnika Darka Vuletića (HSS) o slučaju odrona na zagrebačkom odlagalištu otpada Jakuševec.

Nakon podnošenja izvješća o radu DORH-a u 2025. godini, glavni državni odvjetnik odgovarao je na pitanja i o drugim slučajevima. Oporbene zastupnike najviše je zanimala istraga nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću.

Nezavisni zastupnik Branko Kolarić te SDP-ova Sanja Bježančević pitali su ga obuhvaća li istraga i eventualnu kaznenu odgovornost službenih i odgovornih osoba koje su svojim činjenjem ili propustima omogućile nezakonito odlaganje otpada te hoće li se ispitati i odgovornost osoba na višim razinama sustava.

"Istražujemo sve, provode se izvidi, odnosno sad se provodi istraga i vrlo brzo će biti donesene meritorne državnoodvjetničke odluke. Očekujete da vam kažem na koga će se to odnositi, ne smijem to reći", odgovorio je Turudić.

Zastupnica Sandra Benčić (Možemo!) pitala ga je o tvrdnji Vlade da se tijekom 2025. nije mogla započeti sanacija otpada u Gospiću zbog istrage DORH-a, iako je, dodala je, već 2024. nadležnim tijelima bilo poznato da se tamo nalazi opasni otpad.

"2025. je uzorkovan otpad. Da bi se utvrdilo da se radi o ekotoksičnom, opasnom otpadu, on se mora uzorkovati, moraju se u otpad ugraditi sonde, a to iziskuje vrijeme i dopuštam mogućnost da je bilo možda pet mjeseci kad se nije moglo raditi na otpadu", rekao je glavni državni odvjetnik.

Turudić: Ništa nismo tajili, sve smo dali na vrijeme

Odgovarajući na pitanje SDP-ova Denisa Kralja zašto je USKOK nalaz o onečišćenju vode u Gospiću objavio tek nakon prosvjeda, a imao ga je mjesec dana ranije, Turudić je naglasio kako nisu ništa tajili te da su sve objavili na vrijeme. Dodao je i da DORH ima diskrecijsko pravo o objavi nalaza te da su ih do sada objavili sedam, pri čemu se vodilo kriterijem da ih najprije moraju dobiti okrivljenici.

Marin Živković (Možemo!) kazao je kako je Vlada prošle godine glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića razriješila dužnosti par sati prije nego je uhićen, upitavši Turudića je li naknadno istražio mogućnost curenja informacija prema premijeru Andreju Plenkoviću.

"To su čiste insinuacije. Dan kad je uhićen, istekle su mjere tajnog nadzora i kad se utvrdi da postoji osnovana sumnja ide se u uhićenje", rekao je Turudić.

Najavio je da će DORH pokrenuti provjere točnosti navoda zastupnice Draženke Polović (Možemo!), koja je ukazala na "dugotrajno uskraćivanje sigurne vode za ljudsku potrošnju" građanima u Karlovcu.

Stipu Mlinarića (DP) zanimalo je je li DORH ispitao SDSS-ova zastupnika Milorada Pupovca u slučaju smrti Ivana Šretera ili je, pitao je, "zaštićena vrsta da ga se ne smije ni ispitati".

"Grozno je da nitko nije odgovarao za smrt doktora Šretera, čuo sam svakakvih priča kako je završio, pokušali smo i provjeriti, nismo uspjeli. Što se tiče uloge Pupovca, nije ispitan, ali niti zaštićen", naglasio je glavni državni odvjetnik.

Anja Šimpraga (SDSS) upozorila je na porast prijava zločina iz mržnje i govora mržnje, a Turudić je kao veliki problem naveo upravo kaznena djela online putem, preko društvenih mreža, dodajući kako je uvjeren da taj broj i raste.

Marko Krička (SDP) ukazao je na čak 59 posto uvjetnih presuda u kaznenim djelima vezanima uz spolno zlostavljanje i iskorištavanje djece, a Turudić izrazio stav da bi kaznena politika trebala biti stroža. "No, to je stvar suda koji je samostalan i neovisan", dodao je.