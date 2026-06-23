Jeste li znali da je Turudić u mladosti bio nogometaš? Sada će na tribinama bodriti vatrene

Turudić je poznat kao veliki navijač "vatrenih" i ovo nije prvo veliko natjecanje na kojem će bodriti hrvatsku vrstu. "Redovito idem na utakmice, bio sam u Francuskoj 1998. godine, u Portugalu, Njemačkoj, Austriji, Rusiji... Nadam se da ćemo pobijediti Panamu i Ganu, a onda je sve moguće. Naši su nogometaši naučeni igrati takve utakmice," kazao je Turudić u kratkom razgovoru za Hinu i SN. "Najvažnije je da prođemo skupini," dodao je.

Otkrio je kako nakon "vatrenih" najviše simpatija ima prema "Elfu".

"Osim Hrvatske, naravno, navijam za Njemačku. Danas je i Argentina odigrala sjajno, imat tu još kvalitetnih reprezentacija."

Komentitrao je sjajne igre Lionela Messija koji je u dva susreta postigao pet golova i sa ukupno 18 golova najbolji je strijelac u povijesti World Cupa. Pohvalio je i Francuza Kylana Mbappe koji je trenutačno treći sa 16 golova. Od hrvatskih napadač najdraži mu je Ante Budimir.

"Budimir mi je najdraži, ali i Musa je dobar i "mali" Matanović. Kramarić je stara vrijednost."

Osvrnuo se i na podatak kako će Luka Modrić protiv Paname upisati 200-ti nastup za hrvatsku reprezentaciju, postavši tek četvrti nogometaš u povijesti sa 200 i više nastupa u reprezenativnom dresu.

"Što reći, Luka je pojam, tome se možemo samo živiti," zaključio je glavni državni odvjetnik.

Manje je poznato kako se Turudić aktivno bavio nogometom, igrao je Drugu HNL, ali ga je zaustavila teška ozljeda koljena. Ovaj rođeni Virovitičanin obnašao je i nekoliko nogometnih funkcija.

Bio je dopredsjednik Mladosti 127 u vrijeme dok su grali Prvu HNL, potom je bio član Uprave Zagreba, predsjednik Županijskog nogometnog saveza, član Skupštine HNS-a, Disciplinske komisije ali i predsjednik Arbitražne komisije.