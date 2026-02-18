Turudić o ultimatumu Srbiji: 'Učinili smo sve, ali ne vjerujem da će oni promijeniti ponašanje'

Obitelj vukovarskog branitelja Jean-Michela Nicoliera, koji je ubijen na Ovčari nakon zarobljavanja u vukovarskoj bolnici, uputila je ultimatum Republici Srbiji putem njezina veleposlanstva u Parizu, tražeći izručenje te 200 tisuća eura naknade. U službenoj opomeni upućenoj putem Veleposlanstva Republike Srbije u Parizu obitelj zahtijeva da Republika Srbija bez odgode dostavi točne podatke o boravištu Spasoja Petkovića Štuke i izruči ga istražnoj sutkinji nadležnoj za postupak koji se vodi pred sudom u Parizu te da isplati odštetu u iznosu od 200.000 eura na ime pretrpljene moralne, materijalne i psihološke štete.

Pokretanje videa... 01:08 Majka heroja Nicoliera: 'Imam neki mir u Hrvatskoj. Zatražila sam hrvatsko državljanstvo...' | Video: 24sata/pixsell

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio je da je riječ o potezu obitelji pokojnog, koja ima opunomoćenika. Turudić je naveo da je srbijanski sud osumnjičeniku dao status svjedoka pokajnika te da su se, kako tvrdi, oglušili na svaku hrvatsku zamolbu i obustavili postupak. Hrvatska je potom prekinula istragu jer Srbija, prema ustavnoj odredbi, ne izručuje svoje državljane.

- Učinili smo sve sto smo mogli, dostavili kompletnu dokumentaciju Francuskoj, ali ne vjerujem da će Srbija promijeniti svoje ponašanje. Dali smo svu dokumentaciju Francuzima - rekao je Turudić.

Glavni osumnjičeni za njegovo ubojstvo je Spasoje Petković Štuka.

- U Hrvatskoj se vodi postupak protiv Štuke, no on je prekinut jer nije dostupan. Donijeli smo rješenje o provođenju istrage, ali je ona u prekidu jer se do njega ne može - poručio je, dodajući da se Hrvatska nalazi u “pat poziciji”.

Ministar branitelja Tomo Medved podsjetio je da su 2016. i 2017. doneseni jasni stavovi, ali da se ništa nije promijenilo kada je riječ o pronalasku nestalih i obeštećenju logoraša.

Istaknuo je da Hrvatska raspolaže dokazima da u Srbiji postoji dokument o ulozi JNA u “sanaciji bojišta nakon sloma obrane Vukovara”, uključujući podatke o tome tko je sudjelovao i gdje.

- Imamo i razne dnevnike iz bolnice koji su viđeni u Beogradu, no očit je stav Srbije o izostanku suradnje - dodao je ministar.