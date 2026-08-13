Turudić sutra u Gospiću

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u petak će sudjelovati na sjednici saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode koja će se održati u Gospiću zbog slučaja tamošnjeg odlagališta otpada, potvrdila je Hini predsjednica Odbora Dušica Radojčić (Možemo!).

Dolazak Turudića na sjednicu zatražilo je osam članova Odbora ocijenivši da rasprava o okolišnim i zdravstvenim rizicima te sanaciji može otvoriti i pitanja kaznenopravne odgovornosti.

„Turudić je potvrdio dolazak”, izjavila je Radojčić u četvrtak.

Na sjednicu su, na prijedlog osam članova Odbora (Marija Selak Raspudić, Ante Sanader, Ljubomir Kolarek, Željko Glavić, Damir Mandić, Tomislav Josić i Pero Ćosić) pozvani i ličko-senjski župan Ernest Petry, gospićki gradonačelnik Darko Milinović, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen, ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak i predstavnici Državnog inspektorata.

Dolazak su potvrdili Petry i Milinović, dok su pozivi poslani i Balenu te zamjeniku glavnog državnog inspektora Ivanu Samcu od kojih još nije stigla potvrda, kazala je Radojčić.

Na sjednicu su ranije pozvane i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković te ministrica zdravstva Irena Hrstić.

Svi pozvani će na sjednici sudjelovati kao izvjestitelji, a za uvodna izlaganja predviđeno im je po osam minuta. Nakon toga slijede pitanja, rasprava klubova zastupnika te pojedinačna rasprava zastupnika, pa bi sjednica mogla potrajati.

Prva točka sutrašnje sjednice odnosi se na informiranje o poduzetim aktivnostima, rizicima za okoliš i zdravlje ljudi, planiranom tipu sanacije te vremenskom i financijskom okviru, a druga je prijedlog javnog saslušanja ministrica Vučković i Hrstić, Balena, Samca, Petryja, Milinovića i drugih relevantnih tijela, koje bi se, dobije li potporu članova odbora, trebalo održati 18. kolovoza.

„Javno saslušanje se razlikuje od uobičajene sjednice Odbora, u javnom saslušanju je cilj da dobijemo odgovore na sve propuste koje smo primijetili... Ovako će svi oni doći sutra i ne znamo hoće li se javno saslušanje uopće održati ili će biti argument da su sada ljudi imali prilike pitati”, kazala je Radojčić.