Turudić: 'U Saboru je važnije tko uzvikuje pozdrav ZDS, umjesto akcija s oduzimanjem droge'

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić zadovoljan je radom državnih odvjetništava, kazao je podnoseći u srijedu Saboru izvješće za prošlu godinu, a izrazio je žaljenje što zastupnici ne spominju akcije poput one s američkom DEA-om i oduzimanja droge, nego im je bitno tko uzvikuje koji pozdrav.

Glavni državni odvjetnik zadovoljan je radom državnih odvjetništava u prošloj godini, posebno u vidu ubrzanja kaznenih i građanskih postupaka i njihove efikasnosti.

"Za to je bilo potrebno učiniti i neke radnje - najprije zaustaviti, a nakon toga postići bolje rezultate u kadrovskoj obnovi državnih odvjetništava. U suradnji s Ministarstvom pravosuđa, koja je odlična, povećana je sistematizacija. Pokušat ćemo dostići optimalan broj od 885 zamjenika i državnih odvjetnika, sad ih radi 700-tinjak", kazao je.

Stanje je sve bolje i bolje, rješavamo više predmeta, stopa ažurnosti je povećana, svaki pojedini zamjenik i državni odvjetnik radi više nego prethodnih godina, zaustavljen je trend porasta broja neriješenih predmeta, naveo je te dodao kako je "puno objektivnih razloga zašto situacija nije još bolja", pri čemu je upozorio na dugotrajnost sudskih postupaka.

Oduzeto je 14 posto više imovinsko-pravne koristi nego 2023. godine, oko 30 milijuna eura. Ne treba zatvarati oči pred činjenicom da je to deklaracija i da stvarnog oduzimanja često nema , opet iz objektivnih razloga - ako okrivljenik nema ništa od imovine, mi se ne možemo namiriti", rekao je.

Turudić: Javni istupi pojedinih zastupnika ometali istrage

Kao teškoće s kojima se DORH u svojem radu suočavaju naveo je i javne istupe pojedinih saborskih zastupnika kojima su, kazao je, ometali istrage. "Ako neki zastupnik izađe i kaže da se očekuje uhićenje osobe X/Y, to ne doprinosi probicima kaznenog postupka", poručio je.

Izrazio je žaljenje što nitko od zastupnika prethodna dva dana niti na jednom odboru na kojem je predstavljao ovo izvješće nije spomenuo činjenicu da je 2024. godine u zajedničkoj akciji s američkom Agencijom za droge DEA-om i s agencijama zapadnoeuropskih zemalja oduzeto u jednom slučaju oko sedam tona kokaina.

"Mi smo u Hrvatskoj oduzeli 800 kilograma, nitko to nije apostrofirao kao važan podatak. Važan je podatak tko je što kome rekao i tko je pjevao i uzvikivao kakav pozdrav", naglasio je.

Zastupnike je podsjetio na članak 6. Zakona o DORH-u koji definira kako je zabranjen svaki oblik utjecaja, a posebno svaki oblik prisile prema državnim odvjetnicima i zamjenicima, zlouporaba javnih ovlasti i osobnog utjecanja te korištenja medija i javnih istupanja u predmetima kaznenih djela za koje se progoni po službenoj dužnosti i u zaštiti imovine RH.

"Znam da znate taj članak, ali nije ga loše ponavljati da se utvrdi gradivo. Pogotovo je opasno kada se bilo tko ponaša kao sudac u vlastitoj stvari, bilo bi dobro da se suzdržavate od toga", pozvao je Turudić.

Orešković: HDZ upravlja svim procesima, pa tako i radom glavnog državnog odvjetnika

Prije nego je glavni državni odvjetnik stao za saborsku govornicu kako bi podnio izvješće o radu, zastupnici su na prijedlog nezavisnog Josipa Jurčevića minutom šutnje odali počast preminulom generalu Anti Rosi, a onda nanizali i zahtjeve za stankom.

Dalija Orešković (Klub HSS-a, GLAS-a i DOSiP-a) zatražila ju je kako bi još jednom istaknula da je vladavina prava ozbiljno narušena te da HDZ upravlja svim procesima, pa tako i radom glavnog državnog odvjetnika.

"Proteklih 10 godina HDZ-ove vlasti dovelo je do erozije političkih i pravosudnih institucija. Hrvatska je zarobljena od jedne političke partije koja upravlja svim procesima, pa tako i radom glavnog državnog odvjetnika. Turudić nije ni pokušao uspostaviti neki oblik povjerenja u svoj rad izvan okvira vladajuće većine, ništa drugo ga ni ne zanima", kazala je.

Naglasila je kako građanima ne treba glavni državni odvjetnik u kojeg će imati povjerenja bilo koja politička stranka i kojeg neka partija voli ili ne, nego koji ima jednaku distancu i respekt prema svima.

Hrvatski suverenisti i DP razmijenili optužbe oko kupovine glasova

Čelnik DP-a Ivan Penava zamjera neprocesuiranje glavnih odgovornih krivaca za ratne zločine iz Domovinskog rata ocijenivši to "nehigijenskim i nehumanim", a Marijan Pavliček (Klub DOMiNO i Hrvatski suverenisti) izrazio je očekivanje da DORH ispita slučaj kupovine glasova za njegova protukandidata uoči drugog kruga lokalnih izbora u Vukovaru, a za što je optužio vrh DP-a.

"Prema svjedocima cijela priča vodi prema samom vrhu DP-a. Dva dana nakon izbora ispitani su samo predstavnici Hrvatskih suverenista, a iz DP-a nitko ni dan danas. Nije ovo nikakav pritisak, ali očekujem da se slučaj ispita do kraja", istaknuo je Pavliček.

Ako je itko kupovao glasove i trgovao sa SDSS-om, onda ste to vi i vaš mentor Mario Radić, zna se da je osoba koja ima značajne novce i može kupiti glasove u vašim redovima, DORH bi se trebao baviti upravo vama, postoje svjedoci da ste izravno vi davali novce za glasove, uzvratili su zastupnici DP-a.

Nikola Grmoja (Klub Mosta i nezavisnog Josipa Jurčevića) uputio je kritiku DORH-u zbog ladica punih prijava na koje građani čekaju pravorijek.

"Glavno državno odvjetništvo je kroz sve ove godine, neovisno o tome tko je imenovao glavnog državnog odvjetnika, bilo u službi političkih elita. Toliko je ladica u DORH-u puno prijava naših građana koji čekaju pravorijek i zadatak je glavnog državnog odvjetnika da bude u službi građana i progona kriminala", poručio je te se obratio kolegama s lijeve strane sabornice.

"Ako i ovu raspravu pretvorite u raspravu o ZDS-u, sramite se", dodao je.