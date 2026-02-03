Obavijesti

POLJACI ZAINTERESIRANI

Tusk: Istražit ćemo moguće veze između Epsteina i Rusije

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Department of Justice

Tusk je na sastanku vlade rekao da će vlasti osnovati tim za istragu svih potencijalnih posljedica Epsteinovih zločina u Poljskoj, posebno u vezi s, kako je kazao, mogućoj umiješanosti ruskih tajnih službi

Admiral

Poljska će pokrenuti istragu o mogućim vezama između seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina i ruskih obavještajnih službi, kao i o bilo kakvom utjecaju koji je to moglo imati na Poljsku, rekao je u utorak premijer Donald Tusk.

Nedavno objavljivanje milijuna internih dokumenata američkog ministarstva pravosuđa koji su povezani s Epsteinom otkrilo je veze pokojnog financijera i seksualnog prijestupnika s brojnim istaknutim ljudima u politici, financijama, akademskoj zajednici i poslovanju - i prije i nakon što je 2008. priznao da je kriv po optužbama o prostituciji.

Tusk je na sastanku vlade rekao da će vlasti osnovati tim za istragu svih potencijalnih posljedica Epsteinovih zločina u Poljskoj, posebno u vezi s, kako je kazao, mogućoj umiješanosti ruskih tajnih službi.

OTKRIVENI NOVI DETALJI Musk je moljakao monstruma Epsteina za posjet 'pedofilskom otoku': 'Nemilosrdno me blate'
Musk je moljakao monstruma Epsteina za posjet 'pedofilskom otoku': 'Nemilosrdno me blate'

Rusko ministarstvo vanjskih poslova nije odmah odgovorilo na pisani zahtjev Reutersa da komentira Tuskove optužbe, a ni rusko veleposlanstvo u Varšavi nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar poslan e-mailom.

"Sve je više tragova, informacija i komentara u globalnim medijima koji se odnose na sumnju po kojoj su ovaj neviđeni skandal s pedofilijom suorganizirale ruske obavještajne službe", rekao je Tusk.

"Ne moram vam govoriti o tomu koliko je, za sigurnost poljske države, ozbiljna sve vjerojatnija mogućnost da su ruske obavještajne službe suorganizirale ovakvu operaciju. To samo može značiti da posjeduju i kompromitirajuće materijale protiv mnogih vođa koji su i danas aktivni."

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova u prosincu je rekla kako Epsteinovi dosjei upućuju na licemjerje zapadnih elita.

"Ovdje su, kako sam shvatila, bili svi zapadni 'predavači o životu' koji su svisoka gledali na Rusiju i koji su nam držali predavanja o 'demokraciji i ljudskim pravima' u zanimljivim pozama s jednako zanimljivim partnericama i partnerima", napisala je na Telegramu.

