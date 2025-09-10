Poljski je premijer doda da su svi dronovi koji su „predstavljali izravnu prijetnju“ oboreni djelovanjem poljske i savezničke protuzračne obrane
Tusk na hitnom sastanku s vojnim vrhom: Poljska je spremna odgovoriti na napade
Održan je izvanredni sastanak u uredu poljskog premijera Donalda Tuska, a na sastanak je stigao i general Wieslaw Kukula, načelnik Glavnog stožera Poljske vojske.
Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da je tijekom noći u poljski zračni prostor ušao „ogroman broj“ ruskih dronova.
Dodao je da su svi dronovi koji su „predstavljali izravnu prijetnju“ oboreni djelovanjem poljske i savezničke protuzračne obrane. Zbog cijele akcije, poljski zračni prostor našao se u problemima.
- Poljska je spremna odgovoriti na napade i provokacije - rekao je premijer Tusk.
Poljski premijer izjavio je da je obaranje ruskih dronova u Poljskoj preko noći prvi put da se to dogodilo na teritoriju NATO-a. Kaže da su one koji su predstavljali prijetnju oborili poljski i NATO piloti.
Ovo je prvi put da su ruski dronovi oboreni iznad teritorija zemlje NATO-a. Svi naši saveznici situaciju shvaćaju vrlo ozbiljno. Nismo zabilježili nikakve žrtve", kaže.
Dodaje da se vjerojatno radilo o "provokaciji velikih razmjera" od strane Rusije.
Tusk kaže da je potraga za dronovima u tijeku, ali dodaje da nema razloga za paniku i da je situacija sada pod kontrolom.
Kaže da je u kontaktu s glavnim tajnikom NATO-a.
Kako pišu poljski mediji, ruski dron je pogodio stambenu zgradu u gradu Wyryki, u okrugu Włodawa, u Lublinskom vojvodstvu. Štete ima, ali nitko nije ozlijeđen. Nakon sastanka Tuska i vojnog vrha očekuju se izjave.
