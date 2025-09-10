Obavijesti

News

Komentari 1
POGLEDAJTE NA FLIGHT RADARU

VIDEO Pogledajte nebo iznad Varšave u trenutku kad su u zračni prostor upali dronovi

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Reuters

Podaci stranice Flightradar24 pokazali su da su putnički avioni izbjegavali šire područje Varšave nakon što je najveća zračna luka u zemlji, Chopin, objavila kako je zračni prostor zatvoren zbog vojnih operacija

Poljska je u srijedu rano ujutro podigla vlastite i NATO-ove zračne snage kako bi srušila ruske dronove koji su ušli u njezin zračni prostor nakon novog napada na Ukrajinu. Varšava je to nazvala činom agresije, a situacija je označila prvi put da se Poljska izravno uključila u rat koji već više od dvije godine bjesni u susjednoj zemlji.

Avioni zaobilaze Varšavu 01:04
Avioni zaobilaze Varšavu | Video: 24sata/reuters

Podaci stranice Flightradar24 pokazali su da su putnički avioni izbjegavali šire područje Varšave nakon što je najveća zračna luka u zemlji, Chopin, objavila kako je zračni prostor zatvoren zbog vojnih operacija. Istovremeno je zabilježeno da je jedan avion Ryanaira morao kružiti iznad prijestolnice prije nego što je sletio u Modlin, drugu varšavsku zračnu luku, koja je u tom trenutku također bila privremeno zatvorena.

Više o detaljima poljskog obaranja dronova čitajte ovdje

U zraku su se u isto vrijeme nalazili i NATO-ov tanker za dopunu goriva te poljski nadzorni vojni avion.

UBIJEN JEDAN ČOVJEK Rusi su povrijedili zračni prostor Poljske, a ne jenjavaju niti njihovi napadi na Ukrajinu...
Rusi su povrijedili zračni prostor Poljske, a ne jenjavaju niti njihovi napadi na Ukrajinu...

Kasnije tijekom dana iz Chopinove zračne luke stigla je potvrda da je zračni prostor ponovno otvoren, ali i upozorenje da se poremećaji u prometu i kašnjenja letova mogu nastaviti tijekom dana.

Poljska je od početka rata posebno osjetljiva na svako narušavanje svoga neba. Podsjetimo, u studenome 2022. zalutala ukrajinska raketa pala je na selo Przewodów na jugu zemlje i usmrtila dvoje civila, što je izazvalo šok i napetosti u NATO-u. Ipak, do sada nije bilo izvješća da su poljske ili savezničke protuzračne snage oborile neprijateljske dronove – sve do ovog tjedna.

