NAKON EKSPLOZIJE

Tusk: 'Sabotaže koje Rusija potiče prešle su kritičnu granicu. To je sada državni terorizam!'

Poljska je identificirala dvije osobe odgovorne za eksploziju, rekao je Tusk u utorak, dodajući da su to Ukrajinci koji su surađivali s ruskom obavještajnom službom i da su pobjegli u Bjelorusiju

Poljski premijer Donald Tusk izjavio je u petak da su sabotaže koje je potaknula i organizirala Rusija usmjerene na destabilizaciju i slabljenje Poljske te da imaju obilježja "državnog terorizma". Tijekom vikenda, eksplozija je oštetila željezničke tračnice na ruti Varšava-Lublin, koja povezuje poljsku prijestolnicu s ukrajinskom granicom, što je Tusk opisao kao "neviđeni čin sabotaže".

Poljska je identificirala dvije osobe odgovorne za eksploziju, rekao je Tusk u utorak, dodajući da su to Ukrajinci koji su surađivali s ruskom obavještajnom službom i da su pobjegli u Bjelorusiju. Zatražili su od Bjelorusije da izruči tražene Ukrajince i zatvorila ruski konzulat u Gdanjsku, posljednji koji je još uvijek djelovao u zemlji, te rasporedila tisuće vojnika za zaštitu infrastrukture.

Moskva je negirala umiješanost, optužujući poljsku vladu za "rusofobiju" i rekla da će također ograničiti diplomatsku i konzularnu prisutnost Poljske u Rusiji.

- Nedavni događaji ne ostavljaju mjesta ikakvim iluzijama: Rusija provodi još jednu fazu hibridnog ratovanja usmjerenu na destabilizaciju naše zemlje. Sabotaže, koje su mjesecima poticale i izravno organizirale službe Kremlja, nedavno su prešle kritičnu granicu i sada se može govoriti o državnom terorizmu - rekao je Tusk parlamentu.

U Poljskoj i drugim europskim zemljama dogodio se val podmetanja požara, sabotaža i kibernetičkih napada otkako je 2022. godine počela potpuna ruska invazija na Ukrajinu.

