Obavijesti

News

Komentari 21
UŽASNA TRAGEDIJA

STRAVA NA BOHINJU Sva tri hrvatska planinara su mrtva!

Piše 24sata, Luka Safundžić, Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 4 min
STRAVA NA BOHINJU Sva tri hrvatska planinara su mrtva!
31
Foto: 24sata

Tijelo jednog planinara pronađeno je u nedjelju popodne, dvojicu su pronašli u jutarnjim satima ponedjeljka.

Sva tri hrvatska planinara koja su u nedjelju nestala u lavini u Julijskim Alpama u Sloveniji su pronađena mrtva, potvrdio je danas na press konferenciji slovenski ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar.

POGLEDAJTE VIDEO:

Tijelo jednog planinara pronađeno je u nedjelju popodne, dvojicu su pronašli u jutarnjim satima ponedjeljka. Bili su zakopani duboko u snijegu.

Slovenija: Davor Božinović i slovenski ministar Boštjan Poklukar susreli se u Starim Fužinama zbog zatrpavanja troje Hrvata u lavini
31
Foto: Luka Safundžić/24sata

- To je velika tragedija. Troje mladih ljudi u jednom danu. Znamo da je skupina ima sedam pripadnika, četvero je sigurno. Ove vijesti su nas potresle. Ja bih se zahvalio svim slovenskim službama, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović te izrazio sućut obiteljima trojice planinara.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Slovenija: Davor Božinović i slovenski ministar Boštjan Poklukar susreli se u Starim Fužinama zbog zatrpavanja troje Hrvata u lavini
31
Foto: Luka Safundžić/24sata

- Nadali smo se da će današnji dan završiti s nekom malo boljom viješću, nažalost tome nije tako. Hvala za jedan veliki angažman ljudstva i tehnike slovenskih službi - rekao je.

Slijedi postupak prepoznavanja i identifikacije. Tijelo jedne osobe još uvijek nije prevezeno s planine. 

- Pronašli smo obojicu, jedan se nalazio oko metar duboko u snijegu, a drugi oko metar i pol. Prvog smo uspjeli helikopterom prevesti u dolinu, dok za drugog još čekamo transport. Sam teren je vrlo zahtjevan jer se radi o kamenitoj, strmoj jaruzi s brojnim stjenovitim skokovima, zbog čega je i za spašavatelje posao bio opasan i otežan.

Traje potraga za hrvatskim planinarima u Sloveniji
Traje potraga za hrvatskim planinarima u Sloveniji | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nažalost, reći da su sva trojica planinara koje smo pronašli u lavini preminuli. Izražavam iskreno sućut njihovim obiteljima - rekao je Miha Arh, voditelj spasilačke akcije, predsjednik Društva gorske službe spašavanja Bohinj. 

Podsjećamo, planinari su nestali u lavini koja se aktivirala u nedjelju oko 10 sati ujutro. Odmah je pokrenuta velika potraga, ali helikopter nije mogao sudjelovati većinu dana zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Padao je snijeg, padala je kiša, prijetila je opasnost od novih lavina... U nedjelju je za hrvatskim planinarima tragalo više od 60 spasioca koji su se probijali kroz pola metra snijega.

NESTALI U LAVINI 24sata na lokaciji potrage u Sloveniji: 'Za Hrvatima se traga svim raspoloživim sredstvima...'
24sata na lokaciji potrage u Sloveniji: 'Za Hrvatima se traga svim raspoloživim sredstvima...'

Potraga je u nedjelju završena u popodnevnim satima zbog iznimno opasnih uvjeta na terenu nakon što je pronađeno tijelo jednog planinara. Nastavljena je u ranim satima ponedjeljka.

Ovdje pratie sve oko situacije u Sloveniji iz minute u minutu

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 21
FOTO/VIDEO Nevjerojatno! Žena kod Šibenika vozila bez guma, policija: 'Uhitili smo je'
S OTVORENIM PRTLJAŽNIKOM

FOTO/VIDEO Nevjerojatno! Žena kod Šibenika vozila bez guma, policija: 'Uhitili smo je'

Na snimci se vidi koliko je vožnja bila opasna, letjele su iskrice dok se metal vukao po asfaltu. Prizor koji je djelovao kao scena iz filma brzo je dobio svoj epilog...
Unosan posao na KBC Rebru: Plaćali im istu cijenu najma automata punih 14 godina
KAKO TO?

Unosan posao na KBC Rebru: Plaćali im istu cijenu najma automata punih 14 godina

NOVI EXPRESS Od postavljanja prvih automata 1992. godine pa sve do danas, KBC Zagreb s tvrtkom Spaz obnavlja ugovore iz godine u godinu, bez otvaranja tržišta i bez stvarne provjere isplativosti.
Snježna lavina zatrpala trojicu Hrvata u Sloveniji: Pronašli su tijela, bila su duboko u snijegu
TRAGEDIJA U ALPAMA

Snježna lavina zatrpala trojicu Hrvata u Sloveniji: Pronašli su tijela, bila su duboko u snijegu

Trojica Hrvata poginula su u snježnoj lavini u slovenskim Alpama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025