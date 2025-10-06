STRAVA NA BOHINJU Sva tri hrvatska planinara su mrtva!

Sva tri hrvatska planinara koja su u nedjelju nestala u lavini u Julijskim Alpama u Sloveniji su pronađena mrtva, potvrdio je danas na press konferenciji slovenski ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar.

Tijelo jednog planinara pronađeno je u nedjelju popodne, dvojicu su pronašli u jutarnjim satima ponedjeljka. Bili su zakopani duboko u snijegu.

- To je velika tragedija. Troje mladih ljudi u jednom danu. Znamo da je skupina ima sedam pripadnika, četvero je sigurno. Ove vijesti su nas potresle. Ja bih se zahvalio svim slovenskim službama, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović te izrazio sućut obiteljima trojice planinara.

- Nadali smo se da će današnji dan završiti s nekom malo boljom viješću, nažalost tome nije tako. Hvala za jedan veliki angažman ljudstva i tehnike slovenskih službi - rekao je.

Slijedi postupak prepoznavanja i identifikacije. Tijelo jedne osobe još uvijek nije prevezeno s planine.

- Pronašli smo obojicu, jedan se nalazio oko metar duboko u snijegu, a drugi oko metar i pol. Prvog smo uspjeli helikopterom prevesti u dolinu, dok za drugog još čekamo transport. Sam teren je vrlo zahtjevan jer se radi o kamenitoj, strmoj jaruzi s brojnim stjenovitim skokovima, zbog čega je i za spašavatelje posao bio opasan i otežan.

Nažalost, reći da su sva trojica planinara koje smo pronašli u lavini preminuli. Izražavam iskreno sućut njihovim obiteljima - rekao je Miha Arh, voditelj spasilačke akcije, predsjednik Društva gorske službe spašavanja Bohinj.

Podsjećamo, planinari su nestali u lavini koja se aktivirala u nedjelju oko 10 sati ujutro. Odmah je pokrenuta velika potraga, ali helikopter nije mogao sudjelovati većinu dana zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Padao je snijeg, padala je kiša, prijetila je opasnost od novih lavina... U nedjelju je za hrvatskim planinarima tragalo više od 60 spasioca koji su se probijali kroz pola metra snijega.

Potraga je u nedjelju završena u popodnevnim satima zbog iznimno opasnih uvjeta na terenu nakon što je pronađeno tijelo jednog planinara. Nastavljena je u ranim satima ponedjeljka.

