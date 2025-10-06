Kako su nam rekli na terenu, vrijeme je nešto bolje nego jučer, za nestalim Hrvatima tragaju svim raspoloživim sredstvima...
24sata na lokaciji potrage u Sloveniji: 'Za Hrvatima se traga svim raspoloživim sredstvima...'
U nedjelju oko 10 sati ujutro lavina je u Julijskim Alpama u Sloveniji zatrpala trojicu hrvatskih planinara. Tijelo jednog od njih pronađeno je u popodnevnim satima nedjelje, potraga je potom obustavljena zbog opasnih uvjeta na terenu...
POGLEDAJTE VIDEO: 24sata na mjestu potrage
Potraga je nastavljena u jutarnjim satima ponedjeljka, novinari 24 sata su na mjestu nesreće.
Kako su nam rekli na terenu, vrijeme je nešto bolje nego jučer, za nestalim Hrvatima tragaju svim raspoloživim sredstvima. Većinu potrage u nedjelju spasioci su morali obavljati bez pomoći helikoptera, vremenski uvjeti nisu dopustili polijetanje do kasnih popodnevnih sati...
U Sloveniju je stigao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kojeg je dočekao njegov slovenski kolega Boštjan Poklukar.
- Traga se za dvojicom braće iz okolice Splita - potvrdio je za 24sata hrvatski veleposlanik u Sloveniji Boris Grigić.
- U potrazi sudjeluje 37 ljudi. 28 gorskih spašavatelja, tri vodiča pasa i šest policajaca - javlja slovenski Dnevnik.
GALERIJA: 24sata na mjestu potrage
Prema riječima Boštjana Repinca iz operativno-komunikacijskog centra policijske uprave Kranj, hrvatski planinari su subotu s Pokljuke došli na Vodnikov dom na 1817 metara nadmorske visine i potom do doma Planika (2408 m), te su se preko južne stijene Triglava popeli na najviši vrh slovenskih Julijskih Alpa visok 2864 metra.
- S vrha Triglava su se spustili natrag na Vodnikov dom, od kuda se troje od sedam planinara odlučilo u nedjelju preko grape popeti na Tosc - rekao je Repinc. Ostalih četvero planinara ostalo je u domu, kasnije su ih spasioci sigurno spustili s planine...
Podsjećamo, Sloveniju je u ranim jutarnjim satima u nedjelju zahvatila izrazito hladna fronta sa snježnim padalinama.
Na području gdje se lavina obrušila na hrvatske planinare ima preko pola metra snijega, a pripadnici slovenske gorske službe spašavanja (GRZS) morali su prtiti snijeg kako bi došli do mjesta nesreće.
Ovdje pratite sve oko potrage za planinarima iz minute u minutu