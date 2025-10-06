Obavijesti

NESTALI U LAVINI

24sata na lokaciji potrage u Sloveniji: 'Za Hrvatima se traga svim raspoloživim sredstvima...'

Piše 24sata, Luka Safundžić,
24sata na lokaciji potrage u Sloveniji: 'Za Hrvatima se traga svim raspoloživim sredstvima...'
Slovenija: Davor Božinović i slovenski ministar Boštjan Poklukar susreli se u Starim Fužinama zbog zatrpavanja troje Hrvata u lavini | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kako su nam rekli na terenu, vrijeme je nešto bolje nego jučer, za nestalim Hrvatima tragaju svim raspoloživim sredstvima...

U nedjelju oko 10 sati ujutro lavina je u Julijskim Alpama u Sloveniji zatrpala trojicu hrvatskih planinara. Tijelo jednog od njih pronađeno je u popodnevnim satima nedjelje, potraga je potom obustavljena zbog opasnih uvjeta na terenu...

Potraga je nastavljena u jutarnjim satima ponedjeljka, novinari 24 sata su na mjestu nesreće.

Foto: 24sata

Kako su nam rekli na terenu, vrijeme je nešto bolje nego jučer, za nestalim Hrvatima tragaju svim raspoloživim sredstvima. Većinu potrage u nedjelju spasioci su morali obavljati bez pomoći helikoptera, vremenski uvjeti nisu dopustili polijetanje do kasnih popodnevnih sati...

U Sloveniju je stigao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kojeg je dočekao njegov slovenski kolega Boštjan Poklukar.

- Traga se za dvojicom braće iz okolice Splita - potvrdio je za 24sata hrvatski veleposlanik u Sloveniji Boris Grigić

- U potrazi sudjeluje 37 ljudi. 28 gorskih spašavatelja, tri vodiča pasa i šest policajaca - javlja slovenski Dnevnik.

Foto: Luka Safundžić/24sata

Prema riječima Boštjana Repinca iz operativno-komunikacijskog centra policijske uprave Kranj, hrvatski planinari su subotu s Pokljuke došli na Vodnikov dom na 1817 metara nadmorske visine i potom do doma Planika (2408 m), te su se preko južne stijene Triglava popeli na najviši vrh slovenskih Julijskih Alpa visok 2864 metra.

- S vrha Triglava su se spustili natrag na Vodnikov dom, od kuda se troje od sedam planinara odlučilo u nedjelju preko grape popeti na Tosc - rekao je Repinc. Ostalih četvero planinara ostalo je u domu, kasnije su ih spasioci sigurno spustili s planine...

Podsjećamo, Sloveniju je u ranim jutarnjim satima u nedjelju zahvatila izrazito hladna fronta sa snježnim padalinama.

Na području gdje se lavina obrušila na hrvatske planinare ima preko pola metra snijega, a pripadnici slovenske gorske službe spašavanja (GRZS) morali su prtiti snijeg kako bi došli do mjesta nesreće.

