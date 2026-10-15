Tužba protiv zeta Donalda Trumpa: 'Vodi diplomaciju bez odobrenja Senata...'

Američka organizacija za nadzor rada vlasti podnijela je tužbu protiv Jareda Kushnera, zeta predsjednika Donalda Trumpa. Tvrde da obavlja važne državne dužnosti u američkoj diplomaciji iako ga nije potvrdio Senat te da nije objavio podatke o svojoj imovini i poslovnim interesima.

Organizacija Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) upozorava na ozbiljan sukob interesa u radu američke administracije. Ističu kako Kushner upravlja investicijskom tvrtkom Affinity Partners, koja pod kontrolom drži više od šest milijardi USD.

Zanimljivo je da oko 99 posto tih sredstava pripada stranim ulagačima. Među njima se posebno ističu državni fondovi Saudijske Arabije, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

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Tužitelji smatraju da njegov rad na rješavanju globalnih sukoba izravno utječe na poslovanje njegove tvrtke. Zbog toga ga optužuju za kršenje američkog Ustava i pravila o imenovanjima visokih državnih dužnosnika.

Kushner redovito putuje svijetom i pregovara izravno sa stranim čelnicima na najvišoj razini. Njegove aktivnosti obuhvaćaju napore za rješavanje sukoba na Bliskom istoku, kao i mirovne pregovore između Rusije i Ukrajine.

Samo u prosincu prošle godine otputovao je u Rusiju kako bi se u Kremlju sastao s Vladimirom Putinom. Također se sastao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Berlinu kako bi razgovarali o sigurnosnim jamstvima.

Njegov diplomatski doseg uključuje i važne sastanke s predstavnicima Hamasa, kao i iranskim te izraelskim dužnosnicima. Javnost još uvijek ne zna prave razmjere njegovih pregovora jer američka administracija mnoge sastanke nije službeno zabilježila.

Predsjednik udruge CREW Donald K. Sherman ističe da Kushner ne može jednostavno zanemariti pravila koja vrijede za ostale dužnosnike. Naglašava da nedostatak transparentnosti predstavlja ozbiljan rizik za nacionalnu sigurnost.

​- Jared Kushner mora poštovati Ustav i savezne zakone, a ako nema što skrivati, trebao bi pozdraviti priliku da prođe proces potvrde u Senatu i pokaže javnosti da je sve čisto - poručio je Sherman.

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S druge strane, predstavnici Bijele kuće i Kushnerov odvjetnik Chad Mizelle tvrde da je tužba potpuno neutemeljena. Navode da Trumpov zet djeluje isključivo na volonterskoj bazi i samostalno plaća sve svoje troškove.

​- I vanjski etički savjetnici i vladini odvjetnici pregledali su volontersku službu Jareda Kushnera i potvrdili da su njegovi aranžmani u skladu s važećim etičkim zahtjevima - izjavio je Mizelle.

*uz korištenje AI-ja