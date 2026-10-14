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Trumpova glasnogovornica se reklamira kao odvjetnica. Nema dokaza da je ikad položila ispit

Piše HINA,
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Trumpova glasnogovornica se reklamira kao odvjetnica. Nema dokaza da je ikad položila ispit
Foto: Kevin Lamarque
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U trenutku kada je novinar upitao Donalda Trumpa u kojoj je američkoj saveznoj državi Kate Zacharia položila pravosudni ispit, predsjednik se okrenuo prema svojoj novoj glasnogovornici, koja je odgovorila: "Kada sam se preselila u Kinu."

Katie Zacharia, nova glasnogovornica Bijele kuće koja je u utorak održala prvu konferenciju za medije, doživjela je da joj se preispituje njezin odvjetnički status jer ne postoje dokazi da je primljena u odvjetničku komoru. Bivša komentatorica na kanalu Fox News, Katie Zacharia na toj je televiziji predstavljena kao odvjetnica najmanje 18 puta od ožujka 2025. godine, prema analizi medija Popular Information.

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Katie Zacharia VIDEO
Katie Zacharia | Video: 24sata/Reuters

Međutim, ne postoji nijedan podatak koji bi ukazivao na to da je 41-godišnja glasnogovornica ikada položila pravosudni ispit u SAD-u, nakon što je diplomirala pravo na Sveučilištu Pepperdine u Kaliforniji.

Katie Zacharia branila je u utorak svoje kvalifikacije svega nekoliko minuta nakon svoje prve konferencije za medije kao novo javno lice Bijele kuće.

U trenutku kada je novinar upitao Donalda Trumpa u kojoj je američkoj saveznoj državi Kate Zacharia položila pravosudni ispit, predsjednik se okrenuo prema svojoj novoj glasnogovornici, koja je odgovorila: "Kada sam se preselila u Kinu."

Prema njezinim biografskim podacima na mreži LinkedIn, radila je gotovo dvije godine za odvjetničko društvo u Pekingu, između 2011. i 2013. godine.

Udruga za etiku u politici Campaign for Accountability pozvala je u srijedu Odvjetničku komoru države Kalifornije da pokrene istragu.

"Nazivati se odvjetnikom u Kaliforniji bez licence nije hvalisanje – to je kazneno djelo", ističe udruga u priopćenju.

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"Odvjetnička komora trebala bi istražiti je li gđa Zacharia obmanula javnost u pogledu svojih kvalifikacija te je pozvati na odgovornost ako je to slučaj", dodaje Campaign for Accountability.

Bijela kuća, kojoj se obratila agencija AFP, nije odmah komentirala slučaj.

Slabo poznata široj javnosti, Katie Zacharia otvorila je u utorak svoju prvu konferenciju za medije čitajući, iznimno sporim ritmom, dugi popis, kako je navela, uspjeha američkog predsjednika, kojeg je opisala kao "energičnog".

Nakon takvog uvodnog obraćanja obično slijedi dugi niz pitanja i odgovora. Ovoga puta, međutim, glasnogovornica je odgovorila na samo tri pitanja, i to isključivo iz medija poznatih po konzervativnosti.

Katie Zacharia naslijedila je Karoline Leavitt, još jednu odanu suradnicu američkog predsjednika, koja je napustila dužnost u kolovozu kako bi se posvetila svojoj djeci.

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