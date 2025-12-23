Tvorac igre Call of Duty poginuo u stravičnoj nesreći Ferrarijem

Vince Zampella (55), vizionarski developer videoigara i jedan od ključnih ljudi koji stoje iza globalno popularne franšize "Call of Duty", poginuo je u teškoj prometnoj nesreći u nedjelju poslijepodne. Vijest o njegovoj smrti potvrdila je tvrtka Electronic Arts, ostavivši svijet gaminga u šoku i nevjerici zbog iznenadnog odlaska jedne od najutjecajnijih figura industrije.

Zampella je stradao u nesreći koja se dogodila na zloglasnoj autocesti Angeles Crest u južnoj Kaliforniji, poznatoj po svojim zavojima i opasnim dionicama koje privlače ljubitelje brze vožnje. Njegov crveni Ferrari 296 GTS iz 2026. godine, iz nepoznatih razloga, sletio je s ceste i pri velikoj brzini udario u betonsku ogradu, nakon čega je vozilo u potpunosti progutao plamen.

Prema izvješću kalifornijske prometne policije (CHP), nesreća se dogodila oko 12:45 sati po lokalnom vremenu. Preliminarna istraga pokazala je da je Zampella, koji je upravljao vozilom, ostao zarobljen u zapaljenom automobilu i preminuo na licu mjesta. Suvozač, čiji identitet još nije službeno objavljen, prilikom sudara je izletio iz vozila. S teškim ozljedama prevezen je u bolnicu, gdje je kasnije podlegao ozljedama. Zanimljivo je da su policajci prvu dojavu o nesreći dobili putem satelitskog SOS poziva koji je automatski uputio Appleov uređaj s mjesta događaja.

Internetom se ubrzo proširila uznemirujuća snimka nesreće, koju su snimili svjedoci. Na videu se vidi kako crveni Ferrari izlijeće iz tunela ogromnom brzinom, gubi kontrolu u zavoju i silovito se zabija u ogradu, nakon čega eksplodira. Čuju se povici šokiranih prolaznika koji trče prema olupini u pokušaju da pomognu.

Autocesta Angeles Crest, dugačka preko stotinu kilometara, omiljeno je odredište automobilskih entuzijasta, no ujedno i mjesto brojnih smrtonosnih nesreća. Zampella je bio poznati kolekcionar sportskih automobila i često je na društvenim mrežama dijelio fotografije svojih luksuznih vozila. Njegov Ferrari 296 GTS hibridni je kabriolet s kombiniranom snagom od 819 konjskih snaga. Policija još uvijek istražuje je li na ishod nesreće utjecala konzumacija alkohola ili opojnih sredstava.

Čovjek koji je oblikovao moderni gaming

Vince Zampella bio je formativna figura moderne scene videoigara. Svoju karijeru započeo je ranih 2000-ih, a 2002. godine je s Jasonom Westom i Grantom Collierom osnovao studio Infinity Ward. Već sljedeće godine objavili su prvu igru iz serijala "Call of Duty", pucačinu iz prvog lica smještenu u Drugi svjetski rat koja je postala temelj za jednu od najprofitabilnijih franšiza u povijesti zabavne industrije.

Nakon razlaza s izdavačem Activisionom, Zampella i West 2010. godine osnivaju novi studio, Respawn Entertainment. Pod Zampellinim vodstvom, Respawn je stvorio hitove poput inovativnog "Titanfalla", globalno popularnog battle royale naslova "Apex Legends" te iznimno uspješne serije igara iz svijeta Zvjezdanih ratova, "Star Wars Jedi: Fallen Order" i "Star Wars Jedi: Survivor".

Njegov utjecaj nije stao na tome. Kasnije je preuzeo i nadzor nad razvojem konkurentske franšize "Battlefield" unutar tvrtke Electronic Arts, koja je 2017. godine kupila Respawn.

Svijet gaminga u šoku

Vijest o Zampellinoj smrti odjeknula je industrijom, a brojne kolege i tvrtke oprostile su se od njega dirljivim porukama.

- Ovo je nezamisliv gubitak i naša su srca uz Vinceovu obitelj, njegove voljene i sve one na koje je utjecao svojim radom - stoji u priopćenju Electronic Artsa.

- Vinceov utjecaj na industriju videoigara bio je dubok i dalekosežan. Prijatelj, kolega, vođa i vizionarski kreator, njegov rad pomogao je oblikovati modernu interaktivnu zabavu i inspirirao je milijune igrača i developera diljem svijeta - piše.

Iz njegovog prvog studija, Infinity Ward, poručili su: "Kao jedan od osnivača Infinity Warda i Call of Dutyja, uvijek ćeš imati posebno mjesto u našoj povijesti. Tvoja ostavština u stvaranju kultne, trajne zabave je nemjerljiva."

Tim koji radi na igri "Battlefield" na Instagramu je napisao: "Srca su nam slomljena zbog gubitka Vincea Zampelle, kreativnog vođe čiji je rad oblikovao generacije igrača. Njegova ostavština nastavit će oblikovati način na koji se igre stvaraju i kako se igrači povezuju generacijama koje dolaze."

Iza sebe je ostavio troje djece, Quentina (26), Kylea (22) i Courtney (19).