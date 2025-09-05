Tvrđava na tračnicama: Kimov vlak napustio Kinu. Pun je strojnica, raketa i mladih cura

Kim Jong Un napustio je Kinu. Za razliku od drugih vođa, sjevernokorejski vožd preferira putovanje vlakom, a ne avionima. Od osnutka Sjeverne Koreje, sva tri njezina vođe — Kim Il Sung, Kim Jong Il i Kim Jong Un — poznati su po korištenju visokoosiguranih privatnih vlakova kao svog omiljenog načina putovanja, kako unutar zemlje tako i u inozemstvu. Vlak se službeno naziva Taeyangho (što na korejskom znači "sunce": 태양호), a neslužbeno ga zovu i „Pokretna tvrđava” zbog razine sigurnosti i opreme koju ima.

Tijekom godina, zbog sigurnosnih razloga, korišteno je više vlakova svi pod imenom Taeyangho. Vlakovi obično imaju između 10 i 15 vagona, iako trenutačna konfiguracija uključuje 20 oklopnih vagona, ne računajući lokomotive.

Nije službeno poznato koji se modeli lokomotiva i putničkih vagona koriste, no snažno se nagađa da se radi o kineskim lokomotivama tipa DF8 i putničkim vagonima tipa 25G. Ako je točno, najnovija dužina vlaka (dvije lokomotive + 20 vagona) iznosi oko 576 metara (1.889,76 stopa).

Vlak je opremljen neprobojnim staklima te ojačanim zidovima i podovima otpornima na eksplozije. Također, vlak je teško naoružan, a navodno sadrži teško oružje koje uključuje: najmanje dva potvrđena mitraljeska gnijezda, protuzračne rakete i vođene protutenkovske projektile.

Ova kombinacija zaštite, naoružanja i tajnovitosti daje vlaku nadimak „Pokretna tvrđava”, u skladu s razinom sigurnosti koju sjevernokorejski režim zahtijeva za kretanje svog čelnika.

Posebni vagoni

Neki vagoni u vlaku Taeyangho namijenjeni su isključivo vođi, poput vagona sa spavaćom sobom i kupaonicom, dok su drugi vagoni namijenjeni za smještaj pripadnika osiguranja i medicinskog osoblja, poput vojnih spavaćih vagona. Od 2023. vlak ima Uredski vagon – koristi se kao radno mjesto Kim Jong Una

Vagone s oružjem i protuzračnom obranom – u kojima se nalaze mitraljezi, protuzračne i protutenkovske rakete

Recepcijski vagon za goste koji se koristi za službene sastanke i prijem stranih delegacija. Ukupna konfiguracija ukazuje na vlak koji je ujedno pokretna rezidencija, zapovjedni centar, vozilo za bijeg i sredstvo odvraćanja, što odražava paranoičan, ali i izrazito organiziran pristup sjevernokorejskog režima u osiguravanju sigurnosti svog čelnika.

Luksuz

Iako je vođa komunističke partije koja bi u teoriji trebala stremiti besklasnom i egalitarističkom društvu, Kim vodi luksuzan život, a to uključuje i Taeyangho. Vlakovi su opisani kao iznimno luksuzni. Bivši ruski dužnosnik Konstantin Pulikovski, koji je putovao s Kim Jong-ilom, u svojoj knjizi "Orient Express" iz 2002. godine napisao je da je vlak nudio raznoliku kuhinju, žive jastoge, francusko vino te nastupe mladih zabavljačica.

Također se navodi da vlakovi imaju konferencijske dvorane, spavaće sobe i satelitske telefonske veze kako bi vrhovni vođa ostao povezan s Pjongjangom.

Ima vlastiti WC

Nakon što se Kim Jong Un sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Pekingu, sjevernokorejsko osoblje pažljivo je prebrisalo predmete koje je dirao vrhovni vođa zemlje. To je prema analitičarima dio sigurnosnih mjera za suzbijanje stranih špijuna.

Kao i tijekom prijašnjih inozemnih putovanja, Kim je ponio vlastiti toalet u prepoznatljivi zeleni vlak kojim je stigao u Peking kako bi sakrio zdravstvene tragove, izvijestio je japanski list Nikkei, pozivajući se na južnokorejske i japanske obavještajne agencije.

Takve mjere standardni su protokol još od doba Kimova prethodnika, njegova oca Kim Jong Ila, rekao je Michael Madden, stručnjak za vodstvo Sjeverne Koreje iz američkog Stimson Centra.

- Poseban toalet i obavezne vreće za smeće, za otpad i opuške cigareta služe kako strana obavještajna agencija, čak i prijateljska, ne bi dobila uzorak i testirala ga - rekao je Madden.