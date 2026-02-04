Obavijesti

'NE POZNAJEM IH'

Tvrtka Harapin Zalepugin našla se u mailovima Epsteinu: S tim imam veze kao s letom u svemir

Posebnu pažnju javnosti privuklo je ime modne agencije Talia Model, čija je vlasnica poznata modna agentica Tihana Harapin Zalepugin. Demantirala bilo kakvu povezanost s Epsteinom

Američko Ministarstvo pravosuđa objavilo je milijune novih dokumenata povezanih sa slučajem osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina, a među njima su se pojavile i reference koje se dotiču Hrvatske. U dokumentima se nalaze mailovi iz 2014. koje je Epsteinov bliski suradnik Boris Nikolić razmjenjivao, a u kojima se spominju hrvatski modeli i modne agencije.

Nikolić, hrvatski liječnik i investitor, nekada i savjetnik Billa Gatesa, u mailovima je Epsteinu slao linkove na profile hrvatskih manekenki i modnih agencija, uz sugestiju da “pogleda ponudu iz Zagreba”. U tom se kontekstu spominju voditeljica Mija Kovačić, koja je ranije radila kao manekenka, kao i dvije domaće modne agencije Midikenn Model Management i Talia Model.

Posebnu pažnju javnosti privuklo je ime modne agencije Talia Model, čija je vlasnica poznata modna agentica Tihana Harapin Zalepugin. Demantirala bilo kakvu povezanost s Epsteinom ili ljudima iz njegova kruga.

- Imam s tim likovima veze kao i s letom na Mjesec. Ne poznajem te ljude, niti znam tko je taj Boris Nikolić - rekla je Harapin Zalepugin, jasno se ograđujući od svih insinuacija.

Osvrnula se i na spominjanje Mije Kovačić u dokumentima.

- Mijin lik nikako se ne uklapa u listu modela na kojoj se momentalno našla. Pratim je godinama. Uvijek pristojna, pouzdana, vrijedna, lijepa i pomalo sam bila ljubomorna što nije u mojoj agenciji, ali sam je ‘ukrala’ i angažirala kad god sam mogla. I danas može biti primjer djevojkama koje žele u modeling - dodala je Harapin Zalepugin.

