PROPAST RIMCA PRIJE RIMCA

Tvrtka Include koja proizvodi pametne klupe odlazi u prošlost

Tvrtka Include koja proizvodi pametne klupe odlazi u prošlost
Include je bio jedan od rijetkih hrvatskih proizvođača pametne urbane opreme koji je u svojim najboljim danima dosegao čak 61 tržište diljem svijeta

Solinski proizvođač pametnih klupa Include u postupku je zatvaranja nakon niza godina negativnog poslovanja koje je kulminiralo padom prihoda od 47 posto u 2024, doznaje Lider.hr. Tvrtka Ivana Mrvoša, koja je kroz tri investicijske runde privukla ukupno 3,4 milijuna eura kapitala, završila je prošlu godinu s prihodima od 660.510 eura i neto gubitkom od 679.353 eura.

Include je bio jedan od rijetkih hrvatskih proizvođača pametne urbane opreme koji je u svojim najboljim danima dosegao čak 61 tržište diljem svijeta. Tvrtka je proizvodila Steora pametne klupe, Aerys postaje za mjerenje kvalitete zraka i Terra pametne spremnike otpada. Ipak, unatoč inovativnosti proizvoda, nije uspijevala postići profitabilnost nakon 2018. godine.

PROMET Zagreb: Pametni semafori u Horvaćanskoj osigurat će prioritet tramvajima
Zagreb: Pametni semafori u Horvaćanskoj osigurat će prioritet tramvajima

Prema podacima iz prošlogodišnjeg izvještaja, 2024. godina bila je katastrofalna za Include. Prihodi su pali s 1,25 milijuna eura na 660,5 tisuća eura, što predstavlja smanjenje od gotovo 50 posto. Neto gubitak se više nego udvostručio u odnosu na 2023. godinu kada je iznosio 327,7 tisuća eura.

Korona promjenila sve

Include je prije pandemije imao uredе u Zagrebu i Solinu te pet međunarodnih ureda - u Londonu, Madridu, Parizu, Milanu i Frankfurtu. Kompanija je zapošljavala oko 65 ljudi i bila fokusirana na istraživanje i razvoj. Korona je sve to 'pokosila', kako je Mrvoš opisao u intervjuu za Lider.hr.

