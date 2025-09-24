Obavijesti

PROMET

Zagreb: Pametni semafori u Horvaćanskoj osigurat će prioritet tramvajima

Piše HINA,
Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Trenutno tramvaju od Prečkog do Selske po Horvaćanskoj treba oko 12 do 13 minuta, a nakon što dinamički podese rad semafora trebat će mu sedam do osam minuta, kažu u gradu

Pročelnik Gradskog ureda za promet Andro Pavuna u srijedu je najavio uvođenje pametnih semafora kojima će se u Horvaćanskoj cesti osigurati prioritet tramvajima, a što će smanjiti vrijeme vožnje.

"Iako smo već na nekoliko raskrižja uveli i uvodimo prioritet javnog prijevoza, ovo će biti prvi kompletan potez od Prečkog do Selske gdje će tramvaji imati pravi prioritet zato što on ima odvojeni koridor i tu se to može osigurati. To će biti revolucija za ljude koji žive u ovom dijelu grada, naravno da napokon koriste javni prijevoz", rekao je Pavuna na konferenciji za novinare.

Trenutno tramvaju od Prečkog do Selske po Horvaćanskoj treba oko 12 do 13 minuta, a nakon što dinamički podese rad semafora trebat će mu sedam do osam minuta, kažu u gradu.

Pavuna ističe da je taj projekt "korak" prema standardu u tramvajskom prometu kojeg neki gradovi imaju, da se tramvaj zaustavlja isključivo na stanici.

Zbog tog velikog projekta, malo su odgođeni radovi asfaltiranja Horvaćanske, kaže Pavuna.  

Govoreći o uvođenju pametnih semafora podsjetio je da ih planiraju uvesti petstotinjak. Dosad su ih uveli 135, do kraja godine će doći na 200, radovi će se izvoditi u iduća tri mjeseca i ne bi trebali značajnije utjecati na promet. 

Pavuna je novinarima predstavio završetak ljetnih radova na prometnoj i komunalnoj infrastrukturi te najavio buduće projekte,

Većina zacrtanih radova tekla je prema planu, a obnova ključnih cesta, modernizacija tramvajskih pruga i kolnika i zamjena dotrajalih vodoopskrbnih i kanalizacijskih cjevovoda i plinovoda, poboljšale su, kaže, sigurnosne uvjete za sve sudionike u prometu.

Trenutno se radi na trećoj razini Petlje, vijaduktu koji nije obnavljan od kada je napravljen, a u tijeku su najveći radovi na Ljubljanskoj aveniji - nadvožnjak na Jankomiru, ali tu nema prevelikih gužvi jer su osigurali kontinuirani promet s dvije prometne trake.

Najvažniji i najveći projekt je "Krapinska", a riječ je o obnovi magistralnog cjevovoda od Selske do Držićeve koja kreće u subotu na Krapinskoj, od Kostelske do Ozaljske te neće imati značajnijeg utjecaja na promet.   

Međutim, najavio je da će zbog tih radova "iduće ljeto na Vukovarskoj biti izazova". 

Pavuna je rekao i da je Kolakova ulica u projektiranju, a u Branimirovoj će se najprije izvoditi treća faza. Preko ljeta su, kaže Pauna, u gradu, završeni radovi na čak 15 lokacija diljem grada među kojima se ističu obnova Aleje grada Bologne, Zagrebačke ceste u Sesvetama, Ulice Ljudevita Posavskog, Rudolfa Kolaka i Velimira Škorpika.

Rekonstruirani su vodoopskrbni cjevovodi u Ilici te plinovodi na Selskoj, Borongajskoj i Srebrnjaku. Zagrebačka cesta u Sesvetama obnovljena je na sjevernim prometnim trakama, a Ulica Srebrnjak u punoj širini kolnika. 

Veliki zahvati provedeni su i na tramvajskim prugama.

