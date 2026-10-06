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Tvrtka Kostak o otpadu u Gospiću: Sljedeći tjedan se ugrađuje geomembrana

Piše HINA,
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Tvrtka Kostak o otpadu u Gospiću: Sljedeći tjedan se ugrađuje geomembrana
Gospić: Silos i mjesto gdje je odložen otrovni i opasni otpad | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Riječ je, kažu, o privremenoj zaštitnoj mjeri čija je svrha smanjiti prodor oborinske vode u tijelo zakopanog otpada do provedbe njegova konačnog uklanjanja i sanacije lokacije

Iz tvrtke Kostak GTS koja radi na prekrivanju otpada u Gospiću u utorak su izvijestili da je završeno uklanjanje otpada uz rub i između stabala te da se iskapaju sidreni kanali u koje će se učvrstiti zaštitna folija, a za slijedeći tjedan najavili su ugradnju geomembrane.

Nakon potpisivanja ugovora, tvrtka 'Kostak - graditeljstvo tehnologija sirovine' dostavila je svu potrebnu dokumentaciju, uključujući jamstvo za uredno izvršenje ugovora, imenovala inženjera gradilišta te ugovorila policu osiguranja i dostavila dinamički plan izvođenja. Na lokaciji bivšeg PPK Gospić postavljene su propisane gradilišne ploče te je ograđeno područje izvođenja radova. 

"Završeno je povlačenje otpada koji se nalazio uz rub obuhvata i između stabala, čime je oslobođen prostor potreban za izvedbu sidrenih i obodnih kanala. Trenutačno se izvode iskopi sidrenih kanala u koje će se učvrstiti zaštitna folija", naveli su iz tvrtke. 

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Naglasili su i da je geomembrana dopremljena na gradilište, a njezina ugradnja trebala bi početi početkom sljedećeg tjedna ako vremenske prilike omoguće izvođenje radova u skladu s propisanim tehnološkim postupkom. 

"Membrana ima propisana svojstva otpornosti na prolazak vode, plinova i određenih kemikalija te odgovarajuću vlačnu čvrstoću i mogućnost istezanja. Materijal se doprema u rolama, polaže preko prethodno pripremljene površine i zavaruje na spojevima kako bi se dobila povezana zaštitna prekrivka. Rubovi se učvršćuju u sidrenim kanalima, a membrana se dodatno štiti inertnim materijalom", pojasnili su iz Kostaka.

Riječ je, kažu, o privremenoj zaštitnoj mjeri čija je svrha smanjiti prodor oborinske vode u tijelo zakopanog otpada do provedbe njegova konačnog uklanjanja i sanacije lokacije.

Vlada je plan sanacije gospićkog otpada predstavila 22. rujna, a njime se predviđaju četiri faze.

Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost jučer su izvijestili da je krenulo i odvoženje neopasnog otpada u velikim, tzv. "big bag" vrećama sukladno odluci Vlade kojom su Holcim i Nexe određeni za žurno preuzimanje, uklanjanje, transport te oporabu ili drugi odgovarajući postupak gospodarenja neopasnim otpadom koji se nalazi na navedenoj lokaciji.

Osim odvoza vreća i privremenog prekrivanja zakopanog otpada, priprema se i uklanjanje rasutog otpada uz silos, a provode se i aktivnosti potrebne za trajnu sanaciju približno 35.000 tona zakopanog otpada.

Svaka od faza ima svoj rok provedbe. Vreće bi se trebale ukloniti u roku od 45 dana, sama prekrivka (folija) postaviti u roku od 30 dana, rok za rasuti otpad je maksimalno 12 mjeseci da se ukloni sa lokacije, a sama sanacija zakopanog otpada će najduže trajati.

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