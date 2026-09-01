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ROBOTAKSIJI

Mate Rimac spreman vratiti sredstva. Do sada su povukli skoro 90 milijuna eura

Piše 24sata,
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Mate Rimac spreman vratiti sredstva. Do sada su povukli skoro 90 milijuna eura
Zagreb: Press brunch koji organizira Rimac grupa povodom nadolazećih blagdana | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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Projekt je završio 31. kolovoza. Sada kompanija u roku od mjesec dana podnosi izvještaj o svim provedenim aktivnostima, nastalim troškovima i finalno postignutim rezultatima

Kompanija je spremna vratiti sva sredstva ako evaluacija postignutog pokaže da ugovorene obveze nisu u potpunosti ispunjene, odgovorili su iz Verne Mate Rimca za 24sata.

Dio posla je, po tvrdnjama Vernea, već prošao verifikaciju. Nadležne institucije potvrdile su da su isporučeni svi verifikacijski prototipovi potpuno autonomnih i električnih vozila, da su provedena odgovarajuća testiranja te da su doneseni propisi o autonomnoj vožnji.

 - Projekt je završio 31. kolovoza. Sada kompanija u roku od mjesec dana podnosi izvještaj o svim provedenim aktivnostima, nastalim troškovima i finalno postignutim rezultatima. Nadležna tijela na osnovi tog izvještaja donose završnu evaluaciju projekta, odnosno ocjenu što je u projektu uspješno ispunjeno - odgovorili su.

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U dosadašnjoj provedbi projekta nadležne institucije verificirale su da su uspješno isporučeni svi verifikacijski prototipovi potpuno autonomnih i električnih vozila; da su provedena odgovarajuća testiranja te su doneseni propisi o autonomnoj vožnji.

Preostali ciljevi iz projekta koji se sad evaluiraju su: izdavanje 50.000 besplatnih vaučera za putovanja potpuno autonomnim vozilima osobama s invaliditetom, proizvodnja potpuno autonomnih električnih vozila prilagođenih potrebama putnika s invaliditetom te uspostava i operativnost specijalizirane infrastrukture.

Nakon što nadležna tijela završe postupak ocjene uspješnosti projekta javnost će o svemu biti transparentno obaviještena. Kompanija je spremna vratiti sva sredstva ako evaluacija postignutog pokaže da ugovorene obaveze nisu u potpunosti ispunjene. Do sada je povučeno 89,7 mil. EUR predujma iz NPOO projekta, dok smo od strane privatnih investitora prikupili više od 140 mil. EUR investicija., poručili su.

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