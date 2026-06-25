Dodjela nagrada za najljepše dugoselske okućnice izazvala je pozornost nakon što je drugo mjesto osvojio gradonačelnik Nenad Panian, koji je ujedno i predsjednik Vijeća Turističke zajednice Grada Dugog Sela
TZ Dugo Selo: 'Gradonačelnik nije sam sebi poklonio kosilicu, prijave su bile pod šiframa!'
Dodjela nagrada za najljepše dugoselske okućnice izazvala je pozornost nakon što je drugo mjesto osvojio gradonačelnik Nenad Panian, koji je ujedno i predsjednik Vijeća Turističke zajednice Grada Dugog Sela. Iz Turističke zajednice ističu da su prijave ocjenjivane anonimno, pod šiframa, te da članovi neovisnog žirija nisu znali identitet natjecatelja. Direktorica TZ-a Karmela Vukov-Colić naglašava kako pravo sudjelovanja imaju svi građani, uključujući i gradonačelnika, te odbacuje tvrdnje o pogodovanju.
Iz Turističke zajednice Dugog sela navode da je "izbor za najljepšu okućnicu otvoren je za SVE građane grada Dugog Sela pod jednakim uvjetima".
- Izbor za najljepšu okućnicu otvoren je za SVE građane grada Dugog Sela pod jednakim uvjetima te ga organizira Turistička zajednica grada Dugog Sela. Međutim, o dobitnicima nagrada ne odlučuju tijela niti zaposlenici Turističke zajednice, već neovisno povjerenstvo sastavljeno od 4 člana koji nisu povezani s Turističkom zajednicom i ne sudjeluju u njezinu radu - dodaju.
Objasnili su da je Povjerenstvo odluku donijelo "isključivo na temelju fotografija pristiglih na natječaj".
- Sve prijave ocjenjivane su pod šifrom, bez podataka o identitetu prijavitelja i bez podataka o lokaciji okućnice. Članovi povjerenstva tijekom ocjenjivanja nisu imali saznanja o tome čije se okućnice nalaze na fotografijama - dodaju.
Dodaju da su rezultati natječaja utvrđeni zapisnikom neovisnog povjerenstva i provedeni prema unaprijed utvrđenim pravilima i na način koji je osiguravao nepristranost ocjenjivačkog suda i anonimnost svih sudionika.
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