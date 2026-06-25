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Afera 'vrt, ali naljepši'

TZ Dugo Selo: 'Gradonačelnik nije sam sebi poklonio kosilicu, prijave su bile pod šiframa!'

Piše Veronika Miloševski,
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TZ Dugo Selo: 'Gradonačelnik nije sam sebi poklonio kosilicu, prijave su bile pod šiframa!'
Foto: dugoselska kronika

Dodjela nagrada za najljepše dugoselske okućnice izazvala je pozornost nakon što je drugo mjesto osvojio gradonačelnik Nenad Panian, koji je ujedno i predsjednik Vijeća Turističke zajednice Grada Dugog Sela

Dodjela nagrada za najljepše dugoselske okućnice izazvala je pozornost nakon što je drugo mjesto osvojio gradonačelnik Nenad Panian, koji je ujedno i predsjednik Vijeća Turističke zajednice Grada Dugog Sela. Iz Turističke zajednice ističu da su prijave ocjenjivane anonimno, pod šiframa, te da članovi neovisnog žirija nisu znali identitet natjecatelja. Direktorica TZ-a Karmela Vukov-Colić naglašava kako pravo sudjelovanja imaju svi građani, uključujući i gradonačelnika, te odbacuje tvrdnje o pogodovanju.

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Iz Turističke zajednice Dugog sela navode da je "izbor za najljepšu okućnicu otvoren je za SVE građane grada Dugog Sela pod jednakim uvjetima". 

- Izbor za najljepšu okućnicu otvoren je za SVE građane grada Dugog Sela pod jednakim uvjetima te ga organizira Turistička zajednica grada Dugog Sela. Međutim, o dobitnicima nagrada ne odlučuju tijela niti zaposlenici Turističke zajednice, već neovisno povjerenstvo sastavljeno od 4 člana koji nisu povezani s Turističkom zajednicom i ne sudjeluju u njezinu radu - dodaju.

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Objasnili su da je Povjerenstvo odluku donijelo "isključivo na temelju fotografija pristiglih na natječaj".

- Sve prijave ocjenjivane su pod šifrom, bez podataka o identitetu prijavitelja i bez podataka o lokaciji okućnice. Članovi povjerenstva tijekom ocjenjivanja nisu imali saznanja o tome čije se okućnice nalaze na fotografijama - dodaju.

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Dodaju da su rezultati natječaja utvrđeni zapisnikom neovisnog povjerenstva i provedeni prema unaprijed utvrđenim pravilima i na način koji je osiguravao nepristranost ocjenjivačkog suda i anonimnost svih sudionika.

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