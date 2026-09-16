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KOLMUBIJA NAJOPASNIJA

U 2025. ubijeno najmanje 124 aktivista ​​za zaštitu okoliša

Piše HINA,
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U 2025. ubijeno najmanje 124 aktivista ​​za zaštitu okoliša
Zagreb: Prosvjed Zelene akcije protiv izgradnje LNG terminala na Krku | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Prošle godine, prema izvješću organizacije Global Witness, zabilježeno je ubijanje najmanje 124 aktivista za zaštitu okoliša, s Kolumbijom kao najopasnijom zemljom za branitelje prirode.

Prošle je godine diljem svijeta ubijeno najmanje 124 aktivista za zaštitu okoliša, prema izvješću koje je u srijedu objavila nevladina organizacija Global Witness. Većina žrtava bili su pripadnici domorodačkih naroda ili mali poljoprivrednici, a česte mete napada bili su oni koji su se protivili rudarenju, sječi šuma, nezakonitom iskorištavanju zemljišta i energetskim projektima.

Kolumbija je četvrtu godinu zaredom ostala najopasnija zemlja za „branitelje okoliša”, s 39 zabilježenih ubojstava.

Druga najopasnija zemlja za borce za očuvanje okoliša bio je Brazil s 26 žrtava, a slijede ga Honduras i Filipini, svaki s po 12 žrtava, navodi se u godišnjem izvješću te organizacije.

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Na Latinsku Ameriku otpada 85 % svih ubojstava, zbog čega je ona svake godine – otkako je organizacija Global Witness 2012. počela objavljivati ​​svoja godišnja izvješća – najsmrtonosnija regija na svijetu za branitelje okoliša.

Broj žrtava na globalnoj razini smanjio se u odnosu na prethodne godine, no Global Witness upozorava da je stvarna brojka vjerojatno veća jer mnogi slučajevi ostaju neprijavljeni.

Glavni autor izvješća Toby Hill izjavio je da su ljudi koji brane zemlju „oči i uši svijeta” na terenu.

„Zahvaljujući njima znamo kada se uništavaju ekosustavi, gdje se krče šume ili onečišćuju rijeke. Nasilje s kojim se ti borci suočavaju – uključujući ubojstva u najekstremnijim slučajevima – odraz je puno šire borbe za svjetsko zemljište i prirodne resurse”, rekao je Hill.

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