VELIK INTERES

U Argentini 130 ljudi dobilo hrvatsko državljanstvo

Piše HINA,
Od 01. sije?nja 2018. zahtjev za izradu nove putovnice mo?i ?e se predati elektroni?kim putem | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

U Argentini, gdje živi oko 300.000 osoba hrvatskog porijekla, prije tjedan dana je 130 osoba dobilo hrvatsko državljanstvo, rekli su Hini u nedjelju predstavnici lokalnih Hrvata

U Cordobi, drugom po veličini gradu u toj južnoameričkoj zemlji, boravili su 27. i 28. ožujka predstavnici hrvatskog konzulata iz Buenos Airesa. Tijekom tih "konzularnih dana“ uručili su potvrde o državljanstvu osobama kojima je zahtjev odobren. Predaja je obavljena u Hrvatskom domu, prostoru gdje se okuplja hrvatska zajednica u Cordobi, a gdje će se u studenom okupiti hrvatska dijaspora Južne Amerike na svom godišnjem susretu.

Predstavnik tamošnje zajednice Cristian Šprljan rekao je da je dodijeljeno 130 potvrda o državljanstvu.

Hrvatska vlada potiče osobe hrvatskog porijekla na preseljenje u Hrvatsku koja se suočava s padom broja stanovnika i nedostatkom radne snage. Posljednjih godina raste interes za hrvatskim državljanstvom i putovnicama u svim zemljama Južne Amerike.

Sljedeći konzularni dani planirani su u gradovima Mendozi, Montevideu i Asunciónu, izvijestio je HRT iz Argentine.

