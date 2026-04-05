U Argentini 130 ljudi dobilo hrvatsko državljanstvo

U Cordobi, drugom po veličini gradu u toj južnoameričkoj zemlji, boravili su 27. i 28. ožujka predstavnici hrvatskog konzulata iz Buenos Airesa. Tijekom tih "konzularnih dana“ uručili su potvrde o državljanstvu osobama kojima je zahtjev odobren. Predaja je obavljena u Hrvatskom domu, prostoru gdje se okuplja hrvatska zajednica u Cordobi, a gdje će se u studenom okupiti hrvatska dijaspora Južne Amerike na svom godišnjem susretu.

Predstavnik tamošnje zajednice Cristian Šprljan rekao je da je dodijeljeno 130 potvrda o državljanstvu.

Hrvatska vlada potiče osobe hrvatskog porijekla na preseljenje u Hrvatsku koja se suočava s padom broja stanovnika i nedostatkom radne snage. Posljednjih godina raste interes za hrvatskim državljanstvom i putovnicama u svim zemljama Južne Amerike.

Sljedeći konzularni dani planirani su u gradovima Mendozi, Montevideu i Asunciónu, izvijestio je HRT iz Argentine.