UMRO U BOLNICI

U Belom Manastiru poginuo na električnom romobilu. Auto ga je udario i oduzeo mu prednost

Piše Iva Tomas,
U Belom Manastiru poginuo na električnom romobilu. Auto ga je udario i oduzeo mu prednost
Osječka policija obavila je očevid i utvrdila da je vozač romobila vozio cestom na mjestu gdje nema sagrađene biciklističke staze, ali ima nogostup

Preminuo je vozač električnog romobila nakon teških ozljeda koje je zadobio u prometnoj nesreći na području Belog Manastira. Nesreća se dogodila 29. kolovoza oko 14 sati, piše osječko baranjska policija.

Vozač (28) autom je došao do raskrižja s kružnim tokom prometa, s postavljenim znakom. Ušao je u raskrižje te skrenuo desno, a nije propustio sva vozila. Tako je oduzeo prednost vozaču (70) električnog romobila. Osječka policija obavila je očevid i utvrdila da je vozač romobila vozio cestom na mjestu gdje nema sagrađene biciklističke staze, ali ima nogostup.

Protiv vozača auta slijedi kaznena prijava državnom odvjetništvu u Osijeku zbog izazivanja prometne nesreće.

- Naime, vozači osobnih prijevoznih sredstava dužni su se kretati biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom u smjeru kretanja, a u slučajevima da biciklistička staza ili traka ne postoje, mogu se kretati površinama namijenjenim za kretanje pješaka te zonama smirenog prometa pod uvjetom da vode računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu. Osobna prijevozna sredstva ne smiju se kretati autocestom, brzom cestom i cestom namijenjenom isključivo za promet motornih vozila, piše policija.
 

