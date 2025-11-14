Kako se vidi iz objava na društvenim mrežama, zabio se među ulične prodavače
VIŠE OZLIJEĐENIH
Užas u Beogradu: Autom se zabio u grupu ljudi. Dvoje ljudi ostalo je zarobljeno ispod auta
Čitanje članka: < 1 min
Više je ozlijeđenih u nesreći nakon što se vozač autom zaletio u grupu ljudi u Beogradu u gradskoj četvrti Banjica. Za sada, nije poznato zašto je to učinio, piše Nova.rs.
- Banjica, upravo uletio autom među ulične prodavače. Mislim da je čovjek preminuo, vozač i suvozač su tu. Baka i čovjek su ispod auta - kaže svjedok, stoji u opisu jedne Instagram objave.
Kako se vidi iz objava na društvenim mrežama, zabio se među ulične prodavače. Prema riječima svjedoka, dvije osobe ostale su zarobljene ispod auta i ima teško ozlijeđenih.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku