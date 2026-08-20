Obavijesti

News

Komentari 6
TEŠKE OPTUŽBE

U Beogradu uhićen trgovac oružjem iz Siska! Oduzeli mu vozila, evo što su našli u kući...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
U Beogradu uhićen trgovac oružjem iz Siska! Oduzeli mu vozila, evo što su našli u kući...
5
Foto: MUP Srbije/Canva
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Prilikom pretresa njegova doma pronašli su 51.790 eura u 'kešu', tri sata marke Audemars Piguet, tri Rolexa, jedan Patek Philippe...

Krajem prošlog tjedna u Beogradu je uhićen trgovac oružjem iz Siska, Goran Kukuruzović (47). Optužen je za prijevaru u obavljanju gospodarske djelatnosti, krivotvorenja službene isprave i pranja novca, javlja Jutarnji list.

Kukuruzović je vlasnik Taneo Groupa, tvrtke koja se bavi trgovinom naoružanja i vojne opreme. Prema navodima srpskog MUP-a, on je u travnju 2024. godine sklopio ugovor s tvrtkom iz Jordana vrijedan 4,9 mil. eura, a istražitelji sumnjaju da je lažno obećao kako će robu isporučiti u roku od dva mjeseca, iako je znao da neće doći do isporuke, javlja Nova.rs.

ZBOG SABOTAŽE PLINOVODA Ovo je Ukrajinac kojeg su uhitili u Puli: Tražila ga cijela Europa, u Istru je stigao na odmor?!
Ovo je Ukrajinac kojeg su uhitili u Puli: Tražila ga cijela Europa, u Istru je stigao na odmor?!

Od te tvrtke iz Jordana dobio je predujam od 3,4 mil. eura. Nakon toga je svojim potpisom i pečatom tvrtke ovjerio račun s neistinitim sadržajem, koji je dostavio svom knjigovođi. U poslovnim knjigama je lažno prikazao da ugovorena obaveza prema stranom partneru riješena.

U srpskoj policiji sumnjaju kako je taj novac prebacivao na račune drugih pravnih osoba povezanih s Taneo Groupom, dok je jedan dio koristio za podmirivanje dugova, osobne potrebe, redovito poslovanje...

ISTRAGA ZBOG NIZA POŽARA EKSKLUZIVNO Svjedokinja koja je prijavila uhićene za palež: 'Vidjeli smo ih kraj plamena...'
EKSKLUZIVNO Svjedokinja koja je prijavila uhićene za palež: 'Vidjeli smo ih kraj plamena...'

Prilikom pretresa njegova doma pronašli su 51.790 eura u 'kešu', tri sata marke Audemars Piguet, tri Rolexa, jedan Patek Philippe...

Foto: MUP Srbija

Kukuruzoviću su privremeno oduzeti automobili  Bentley Continental, Audi A8, Mercedes S‐klase i Mercedes G‐klase.

Foto: MUP Srbija

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
DOZNAJEMO Lokali su danima pa krenuli paliti Hrvatsku. Evo kako je Poljakinja tamo završila
EKSKLUZIVNO

DOZNAJEMO Lokali su danima pa krenuli paliti Hrvatsku. Evo kako je Poljakinja tamo završila

Koliko mi je poznato nakon tog partija što su imali između sebe, samo su sjeli u auto i krenuli u avanturu, govori nam sugovornik blizak istrazi...
FOTO Ovo je zatvorenik koji je pobjegao u Velikoj Gorici: 'Ako ga vidite, odmah nazovite 192'
ISTRGNUO SE POLICIJI

FOTO Ovo je zatvorenik koji je pobjegao u Velikoj Gorici: 'Ako ga vidite, odmah nazovite 192'

Za 47-godišnjakom, kojem je Županijski sud u Velikoj Gorici odredio istražni zatvor zbog kaznenih djela „Neizvršavanje sudske odluke“ i „Povreda djetetovih prava“, policija intenzivno traga
Uhićen je bjegunac iz Velike Gorice, pronašli ga na Jarunu!
NAKON 30 SATI U BIJEGU

Uhićen je bjegunac iz Velike Gorice, pronašli ga na Jarunu!

Podsjećamo, on je u utorak pobjegao tijekom policijske preprate u zagrebački zatvor u Remetincu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026