U Beogradu uhićen trgovac oružjem iz Siska! Oduzeli mu vozila, evo što su našli u kući...

Krajem prošlog tjedna u Beogradu je uhićen trgovac oružjem iz Siska, Goran Kukuruzović (47). Optužen je za prijevaru u obavljanju gospodarske djelatnosti, krivotvorenja službene isprave i pranja novca, javlja Jutarnji list.

Kukuruzović je vlasnik Taneo Groupa, tvrtke koja se bavi trgovinom naoružanja i vojne opreme. Prema navodima srpskog MUP-a, on je u travnju 2024. godine sklopio ugovor s tvrtkom iz Jordana vrijedan 4,9 mil. eura, a istražitelji sumnjaju da je lažno obećao kako će robu isporučiti u roku od dva mjeseca, iako je znao da neće doći do isporuke, javlja Nova.rs.

Od te tvrtke iz Jordana dobio je predujam od 3,4 mil. eura. Nakon toga je svojim potpisom i pečatom tvrtke ovjerio račun s neistinitim sadržajem, koji je dostavio svom knjigovođi. U poslovnim knjigama je lažno prikazao da ugovorena obaveza prema stranom partneru riješena.

U srpskoj policiji sumnjaju kako je taj novac prebacivao na račune drugih pravnih osoba povezanih s Taneo Groupom, dok je jedan dio koristio za podmirivanje dugova, osobne potrebe, redovito poslovanje...

Prilikom pretresa njegova doma pronašli su 51.790 eura u 'kešu', tri sata marke Audemars Piguet, tri Rolexa, jedan Patek Philippe...

Foto: MUP Srbija

Kukuruzoviću su privremeno oduzeti automobili Bentley Continental, Audi A8, Mercedes S‐klase i Mercedes G‐klase.