U Berlinu je u četvrtak svečano položen kamen temeljac za ekumenski objekt pod nazivom „House of One“ koji će pod istim krovom smjestiti crkvu, džamiju i sinagogu.

„House of One u sebi sadrži zahtjevni teološki zadatak: bez rezervi primiti drugačije duhovne perspektive. To je mjesto otvorenosti i tolerancije“, rekao je predsjednik Bundestaga Wolfgang Schaeuble prilikom polaganja kamena temeljca u povijesnom središtu Berlina.

Schaeuble je istaknuo potrebu dijaloga među religijama a to se, kako je rekao, pokazalo i kroz antisemitske ispade tijekom antiizraelskih prosvjeda posljednjih tjedana.

„Mi tomu nažalost svjedočimo i u Njemačkoj. Najnoviji antisemitski ispad kao posljedica eskalacija nasilja na Bliskom istoku, zloupotrebljavaju vjeru u političke svrhe“, zaključio je Schaeuble.

Projekt House of One nastao je na inicijativu dušobrižnika triju vjera, kršćanske, židovske i muslimanske.

Jedan od inicijatora, protestantski svećenik Gregor Hohberg ističe važnost simbolike gradnje ove jedinstvene ustanove upravo na ovom povijesno značajnom mjestu u središtu Berlina gdje je stajala crkva Sv. Petra, sagrađena u 13. stoljeću i koja je nakon teških oštećenja tijekom borbi za Berlin u Drugom svjetskom ratu srušena tijekom DDR-a.

„Na najstarijoj lokaciji Berlina, tamo gdje je stajala njegova prva crkva, želimo zajednički pogledati ka budućnosti. na temelju stare crkve gradimo jednu potpuno novu zgradu – The House of One. To će biti kuća molitve i učenja u kojoj žive tri vjere: sinagoga, crkva i džamija, sve pod istim krovom, rekao je Hohberg.

Berlinski gradonačelnik Michael Müller je ovaj projekt nazvao „simbolom tolerancije i uspješnog dijalog među religijama“.

Vjerska građevina, u kojoj bi se osim crkve, džamije i sinagoge trebala nalaziti i "zajednička dvorana za susrete", trebala bi biti dovršena do 2025. a predviđeni troškovi gradnje iznose 47,3 milijuna eura. Iz javnih sredstava i iz privatnih donacija iz preko 60 zemalja do sada je sakupljeno 40 milijuna eura.