U BiH uhitili novinarku koja je razotkrivala kriminal: ‘Sistem se iživljava nad mnom...’

Kada su se pripadnici policije u četvrtak navečer pojavili pred njenom obiteljskom kućom u Trebinju s nalogom za pretres i provođenje Miljanović Zubac je ocijenila kako je riječ o osveti zbog njenog novinarskog rada

Inspektorica u Graničnoj policiji BiH i novinarka javnog servisa Republike Srpske uhićene su pod sumnjom da su počinile kazneno djelo odavanja službene tajne a novinarska udruga i sindikat ocijenili su to izravnim pritiskom na novinarstvo zatraživši hitno oslobađanje novinarke.

Nataša Miljanović Zubac, dopisnica Radio-televizije RS (RTRS) iz Trebinja i inspektorica inicijala S.K. privedene su na temelju naloga Tužiteljstva BiH koje vodi istragu.

Iz tog se tužiteljstva nisu očitovali o tome što točno istražuju no mediji u BiH podsjećaju kako je Miljanović Zubac ranije objavila niz tekstova u kojima je upozoravala na nezakonitosti u Graničnoj policiji i povezanost osoba iz sigurnosnih struktura s kriminalnim skupinama.

Kada su se pripadnici policije u četvrtak navečer pojavili pred njenom obiteljskom kućom u Trebinju s nalogom za pretres i provođenje Miljanović Zubac je ocijenila kako je riječ o osveti zbog njenog novinarskog rada.

"Ukazivala sam na kriminal u Graničnoj policiji BiH i na slučaj Nemanja Nogoštić koji je odavao službene podatke pripadnicima Škaljarskog klana. On nije uhićen. Smatram da se sistem iživljava nad mnom i pokazuje svoju moć", kazala je.

Iz udruge BH novinari reagirali su izjavom u kojoj su naveli kako su užasnuti privođenjem novinarke.

Uhićenje su opisali kao neprimjerenu demonstraciju sile te naveli kako s indignacijom odbacuju pokušaj kriminaliziranja novinarke Miljanović Zubac koja piše i izvještava javnost o kriminalu, umjesto da se uhiti i procesuira počinitelje kaznenih djela.

"Javno upozoravamo i podsjećamo institucije uključene u ovaj slučaj da novinari i novinarke imaju pravo na zaštitu izvora informacija kao i odbijanje bilo kakve suradnje sa policijskim i pravosudnim institucijama koje svojim postupcima krše novinarska prava", naveli su u reagiranju uz zahtjev da se hitno oslobodi Natašu Miljanović Zubac i omogući joj se da izjavu da dragovoljno i uz odvjetnika.

Sindikat novinara RTRS ocijenio je kako "postoje jasne indicije da je riječ o pritisku Tužiteljstva BiH na istraživačko novinarstvo" po čemu je Miljanović Zubac poznata u javnosti i zbog čega je više puta dobivala prijetnje a život joj je bio ugrožen.

Iz Naše stranke (NS) koja je dio vladajuće koalicije u BiH također su ocijenili kako je ovime napadnuta sloboda medija. Istaknuli su kako slučajevi poput ovog mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju i demokratskim procesima u Bosni i Hercegovini. 

Za kazneno djelo za koje se tereti novinarku propisana je kazna zatvora u rasponu od šest mjeseci do pet godina.

