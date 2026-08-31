Obavijesti

News

Komentari 6
SVE PO STAROM

FOTO Napala je ZET-ovca pa su je protjerali iz Hrvatske. U BiH su je sada uhitili zbog kokaina?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
FOTO Napala je ZET-ovca pa su je protjerali iz Hrvatske. U BiH su je sada uhitili zbog kokaina?
Foto: Instagram/snimio čitatelj 24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Probleme sa zakonom zbog droge imala je i u listopadu prošle godine. Tada su ju uhitili u policijskoj akciji "Sparta"“ zbog sumnje da se bavila preprodajom narkotika

Dajana Radošljević iz Prijedora neumoljivo puni stupce crne kronike. Nakon što je deportirana iz Hrvatske, policija ju je uhitila u Banja Luci, piše Srpskainfo. U Policijskoj upravi Banja Luka priopćili su da su uhitili L. B. iz Srbije, D. R. iz Prijedora i M. T. iz Banje Luke, nakon što je kod njih pronađena i oduzeta određena količina bijele praškaste tvari koja svojim izgledom podsjeća na kokain. Tamošnji portal piše da se radi upravo o kontroverznoj Radošljević.

Foto: Instagram

Probleme sa zakonom zbog droge imala je i u listopadu prošle godine. Tada su ju uhitili u policijskoj akciji "Sparta"“ zbog sumnje da se bavila preprodajom narkotika. Tada je u akciji pronađeno više od 20 grama kokaina.

BLIZU OKRŠAJA U ZAGREBU FOTO Nećete vjerovati kome je 'divlja' Dajana prepustila posao nakon što je istukla ZET-ovca!
FOTO Nećete vjerovati kome je 'divlja' Dajana prepustila posao nakon što je istukla ZET-ovca!

Pažnju u Hrvatskoj izazvala je u kolovozu 2025. kada je parkirala svoj Range Rover preblizu tramvajskih tračnica, pa tramvaj na liniji 11 nije mogao proći. U javnosti se nakon incidenta pojavila snimka na kojoj se vidi da se na ulici fizički sukobila s vozačem ZET-a. Na početku snimke vozač je na tlu. Potom on zamahuje nogom prema njoj, na što ona nasrće na njega i zamahuje šakama. 

Foto: Instagram

Dajana Radošljević, koja je zbog tučnjave protjerana iz Hrvatske, vodila je spa centar u Maksimirskoj. Riječ je o tretmanima mršavljenja, wellnessa, estetske terapije te detox programa i planova prehrane. 

Na svojoj stranici navodi i kako je ona certificirana stručnjakinja za lipolizu te da "svojim znanjem i vještinama pomaže ljudima oblikovati tijelo i postići željene rezultate".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Preminula Kristina Kovačević Hitrec, autorica 'Maminog bloga' i majka šestero djece
TUŽNA VIJEST

Preminula Kristina Kovačević Hitrec, autorica 'Maminog bloga' i majka šestero djece

U javnosti je privukla veliku pažnju otvorenim progovaranjem o temama majčinstva te obitelji...
HDZ prozvao Tomaševića zbog Savice: 'Uz vodocrpilište leži 33.000 tona opasnog otpada'
ekološka katastrofa?

HDZ prozvao Tomaševića zbog Savice: 'Uz vodocrpilište leži 33.000 tona opasnog otpada'

Zagrebački HDZ kritizira gradonačelnika Tomislava Tomaševića zbog nečinjenja u vezi s 33.000 tona opasnog otpada uz vodocrpilište Petruševec, ističući potencijalnu prijetnju za opskrbu vodom za 150.000 građana.
Zbog virusa Zapadnog Nila 'Štampar' najavio hitne mjere uništavanja komaraca
ČETVERO NA LIJEČENJU

Zbog virusa Zapadnog Nila 'Štampar' najavio hitne mjere uništavanja komaraca

Na širem području pronalaska zaraženih ptica provodit će se uništavanje razvojnih oblika komaraca u vodama i svim potencijalnim leglima te suzbijanje odraslih, letećih komaraca

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026