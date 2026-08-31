FOTO Napala je ZET-ovca pa su je protjerali iz Hrvatske. U BiH su je sada uhitili zbog kokaina?

Dajana Radošljević iz Prijedora neumoljivo puni stupce crne kronike. Nakon što je deportirana iz Hrvatske, policija ju je uhitila u Banja Luci, piše Srpskainfo. U Policijskoj upravi Banja Luka priopćili su da su uhitili L. B. iz Srbije, D. R. iz Prijedora i M. T. iz Banje Luke, nakon što je kod njih pronađena i oduzeta određena količina bijele praškaste tvari koja svojim izgledom podsjeća na kokain. Tamošnji portal piše da se radi upravo o kontroverznoj Radošljević.

Foto: Instagram

Probleme sa zakonom zbog droge imala je i u listopadu prošle godine. Tada su ju uhitili u policijskoj akciji "Sparta"“ zbog sumnje da se bavila preprodajom narkotika. Tada je u akciji pronađeno više od 20 grama kokaina.

Pažnju u Hrvatskoj izazvala je u kolovozu 2025. kada je parkirala svoj Range Rover preblizu tramvajskih tračnica, pa tramvaj na liniji 11 nije mogao proći. U javnosti se nakon incidenta pojavila snimka na kojoj se vidi da se na ulici fizički sukobila s vozačem ZET-a. Na početku snimke vozač je na tlu. Potom on zamahuje nogom prema njoj, na što ona nasrće na njega i zamahuje šakama.

Foto: Instagram

Dajana Radošljević, koja je zbog tučnjave protjerana iz Hrvatske, vodila je spa centar u Maksimirskoj. Riječ je o tretmanima mršavljenja, wellnessa, estetske terapije te detox programa i planova prehrane.

Na svojoj stranici navodi i kako je ona certificirana stručnjakinja za lipolizu te da "svojim znanjem i vještinama pomaže ljudima oblikovati tijelo i postići željene rezultate".