NOVA ŠKOLSKA GODINA

U bjelovarske škole krenut će 2708 učenika, Grad uložio 312 tisuća eura. 'Prvašića je manje'

Piše HINA
U bjelovarske škole krenut će 2708 učenika, Grad uložio 312 tisuća eura. 'Prvašića je manje'
Broj prvašića je za tri manje u odnosu na prethodnu godinu, a produženi boravak pohađat će 360 učenika, rečeno je povodom početka nove školske godine

U bjelovarske osnovne škole sljedećeg će ponedjeljka sjesti 2.708 učenika, među kojima 321 prvašić, a Grad Bjelovar uložio je 312.690 eura u pripreme škola za novu nastavnu godinu, istaknuto je u u srijedu na konferenciji za novinare.

Broj prvašića je za tri manje u odnosu na prethodnu godinu, a produženi boravak pohađat će 360 učenika, rečeno je povodom početka nove školske godine.

Grad je kao osnivač osnovnih škola uložio sredstva u sitne popravke i preinake, a radovima su obuhvaćeni pristupni putevi, popravak kotlovnice u I. osnovnoj školi, postavljanje video nadzora u Centru za odgoj i obrazovanje te unutarnja rekonstrukcija u III. osnovnoj školi.

Zamjenik gradonačelnika Igor Brajdić podsjetio je i da je u tijeku gradnja nove Područne škole Sjever kapaciteta 700 učenika, a očekuje se da će je polaziti oko 530 učenika.

"Završetak radova, sukladno potpisanom ugovoru, očekujemo u lipnju 2026. godine", naveo je Brajdić.

Nova škola trebala bi omogućiti održavanje jednosmjenske nastave za sve bjelovarske osnovnoškolce. Brajdić je rekao i da se trenutno obnavlja IV. osnovna škola s dvoranom, dok se priprema natječaj za obnovu III. osnovne škole. Najavio je raspisivanje javnog poziva za sufinanciranje kupnje radnih bilježnica s 30 eura subvencije za učenike od prvog do četvrtog razreda, odnosno 55 eura po učeniku za učenike od petog do osmog razreda.

