U bolnici ga drugačije tretirali jer je HIV pozitivan pa će mu isplatiti 20.700 eura odštete

Muškarac iz središnje Hrvatske u tužbi naveo da mu je u svibnju 2019. operacijskim zahvatom ugrađena proteza te je bio upućen na rehabilitaciju u Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice u cilju opravka i vraćanja u funkciju mišića noge nakon zahvata.

Tamo je, tvrdi, bio izložen nizu neugodnosti i netipičnih postupaka koji su se razlikovale od uobičajenih postupanja s drugim pacijentima u sličnoj situaciji, dodajući da su za sprječavanje HIV infekcije u zdravstvenim ustanovama dostatne standardne mjere zaštite te da nema potrebe za primjenom posebnih "anti-HIV" mjera zaštite.

- Ispočetka je sve bilo u redu, no kasnije sam primijetio da je na temperaturnoj listi koja se nalazi na bolničkom krevetu bilo

navedeno da sam HIV pozitivan, a budući da je u toj sobi bilo više pacijenata, reagirao sam i tražio se da se s liste makne taj podatak što su i napravili - rekao je tužitelj. Dodao je i kako mu je prilikom prijema doktorica u razgovoru spomenula da je HIV pozitivan što

smatra da nije trebalo i to ga je zasmetalo. Prilikom tuširanja, s obzirom na to da da nije mogao sam skinuti čarape s nogu, sestra mu je skinula čarape, ali je na rukama imala rukavice što također smatra da nije bilo potrebe za tim. Tužitelj također navodi da

su prilikom mjerenja temperature sestre također imale rukavice na rukama što također smatra da nije bilo potrebno te su prilikom vađenja krvi imale rukavice, a do tada, u drugim medicinskim ustanovama nitko od zdravstvenih djelatnika nije imao rukavice na rukama dok su mu vadili krv.





Isto tako, kada je bio u limfnoj drenaži u sobi, mlađa medicinska djelatnica je započela s obavljanjem drenaže bez rukavica i

to drugoj dvojici pacijenata, njemu je također počela raditi bez rukavica, dok u jednom trenutku nije došla druga sestra i pozvala mlađu da izađe iz sobe. Nakon što se vratila u sobu, stavila je rukavice na ruke i nastavila s drenažom tužitelju.

Nadalje, kada je išao na fizikalnu terapiju, nakon što je rekao svoje osobne podatke te nakon što je fitoterapeutkinja vidjela

u računalu njegove osobne podatke, stavila je rukavice na ruke i krenula s fizikalnom terapijom. Također, drugi dan kada je došao na fizikalnu terapiju, istu je provodio muškarac koja kod drugih pacijenata nije koristio rukavice, a kada je kod njega provodio terapiju stavio je rukavice.

Navedeno postupanje zaposlenika tuženika je dovelo do dodatnih neugodnosti i neželjene pažnje i upita drugih pacijenata, a što je prisililo tužitelja da prije vremena prekine liječenje kod tuženika i nastavi liječenje o vlastitom trošku. Također, tužitelj navodi da je postupanje djelatnika Specijalne bolnice koji mu pružili zdravstvenu uslugu standardizirane kvalitete kako to inače čine u drugim usporedivim situacijama, kod njega uzrokovalo strah od nastavka liječenja te je bio izložen ponižavajućem i uvredljivom okruženju, a što je sve dovelo do povrede prava na jednako postupanje, odnosno jednako liječenje.

Sudac je zatražio informacije o uobičajenim mjerama zaštite koje se primjenjuju u zdravstvenim ustanovama pri radu s HIV pozitivnim pacijentima od voditelja Referentnog centra za dijagnostiku i liječenje HIV-om, prof.dr.sc. Josipa Begovca. On je u svom očitovanju naveo da su za sprječavanje HIV infekcije u zdravstvenim ustanovama dostatne standardne mjere zaštite i nema potrebe za primjenom posebnih "anti-HIV" mjera zaštite. Također je istaknuo da vezano uz jednokratne medicinske rukavice, njihova primjena je obvezna kad postoji mogućnost kontakta s infektivnim materijalom. Rehabilitacija, ako nema rana ili kontaktnih infekcija, ne zahtjeva korištenje zaštitnih rukavica, uključujući osobe i zaražene HIV-om.

Sudski vještak psihijatar je u svom nalazu i mišljenju istaknuo da između štetnog događaja, koji se dogodio u od 27. do 30. svibnja 2019., i razvoja psihičkog poremećaja kod tužitelja postoji izravna uzročno-posljedična veza te da je slijedom navedenog došlo do povrede duševnog zdravlja kod tužitelja.

Tužena bolnica tvrdila je tijekom suđenja da nije tužitelja kao HIV pozitivnu osobu tijekom ostvarivanja zdravstvene zaštite stavila u nejednak položaj u odnosu na ostale pacijente na liječenju i medicinskoj rehabilitaciji .

- Obveza je bolnice koja obavlja zdravstvenu djelatnost provoditi mjere za zaštitu od zaraznih bolesti koje su propisane Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. U suprotnom je odgovorna za neprovođenje propisanih mjera. Isto tako određena je obveza svakog zdravstvenog radnika skrbiti o vlastitoj sigurnosti i sigurnosti u vlastitom okruženju, sprječavati rizik od infekcije te pri pružanju

zdravstvene zaštite upotrebljavati osobnu zaštitu - ustvrdila je tužena. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice u svom odgovoru ispričala se tužitelju te ga izvijestila o tome kako je i sama bolnica provela ispitni postupak te da je poduzela mjere u cilju prevencije sličnih postupaka u budućnosti tako da s obzirom na navedeno, zaključio je sudac, isprika potvrđuje navode tužitelja.

Stoga mu s naslova naknade štete zbog povrede prava osobnosti Specijalna bolnica mora isplatiti 20.700 s kamatama kao i nadoknaditi prouzročeni parnični trošak u iznosu od 8.619,63 eura.