U centru Beograda pronašli su tijelo muškarca: Sumnja se na nasilnu smrt, pronašli i šipke

U napuštenoj zgradi u centru Beogradu pronađeno je jutros tijelo muškarca starosti oko 50-ak godina, doznaje Telegraf.rs. Sumnja se da je muškarac preminuo nakon tučnjave koja se dogodila u ponedjeljak iza ponoći.

Na pokojnom muškarcu bile su vidljive ozljede po glavi, licu i ostatku tijela, a pored su bile drvene i metalne šipke.

Policija je navodno uhitila dvoje osumnjičenih, a za trećom osobom i dalje tragaju.

U spomenutoj zgradi često se okupljaju beskućnici, navode susjedi koji su za zločin saznali tek nakon dolaska Hitne pomoći. Tijelo je poslano na obdukciju.