Majka mladića koji je poginuo u padu nadstrešnice u Novom Sadu: 'Tajna služba me prati'

Beograd već treći dan zaredom svjedoči prosvjedima u kojima sudjeluju građani okupljeni u znak podrške Dijani Hrki, majci tragično preminulog Stefana, koji je poginuo prošle godine prilikom pada nadstrešnice.

S jedne strane prosvjeda su pristaše Hrke, dok se s druge strane okupljaju pristaše predsjednika Aleksandra Vučića, koji podržavaju njegovu politiku. Na terenu su prisutni i veliki brojevi policajaca, a situacija je u posljednjim danima postala napeta, s brojnim prijavama zbog nasilnog postupanja vlasti prema prosvjednicima, javlja RTL Danas.

Dijana Hrka, koja je u subotu započela štrajk glađu u blizini Skupštine Srbije, zahtjeva pravdu za smrt svog sina i drugih žrtava koje još uvijek nisu dobile odgovarajuću pravdu. Hrka tvrdi da se nijedna osoba odgovorna za tragediju nije našla pred sudom, unatoč obećanjima vlasti.

'Ovo nije politički performans'

Srpski predsjednik je potez Dijane Hrke nazvao 'političkim performansom'.

- Nisam ovdje zbog politike, nego zbog pravde. Ovo nije performans, ovo je moj osobni poziv za istinu i pravdu za mog sina i sve ostale žrtve. Nitko nije odgovarao ni pred tužilaštvom ni pred sudom. Vučiću, tebe se to tiče, jer ti si odgovoran kao predsjednik. Nitko iz vlasti nije bio dovoljno zainteresiran da reagira - rekla je Dijana Hrka u izjavi za RTL Danas.

Hrka je naglasila da je od državnih institucija dobila samo obećanja, ali nijednu konkretnu akciju. Smatra da je u ovom slučaju riječ o zaštiti ljudi bliskih vlastima.

- Oni su zaštićeni jer su u dobrim odnosima s vlašću - kazala je.

'Tajna služba me prati'

Dijana Hrka također tvrdi da je izložena stalan prijetnjama i pratnji od strane tajnih službi.

- Prvi put su se pojavili na groblju, ignorirala sam ih. Drugi put su me pratili do crkve. Nakon toga, pratili su me kroz beogradske parkove, ali sam ih uspjela izbjeći. Osim toga, parkirali su tri auta kod moje zgrade, a susjedi su svjedočili neugodnostima s njihovim ljudima - rekla je Dijana Hrka.

Opisala je i neugodne događaje tijekom svog boravka u Novom Sadu. Kako kaže, kad je bila u Novom Sadu pratili su ju ljudi koji su povezani s Markom Kričkom.

- Tražili su me. Na kraju sam se vratila u Beograd čim sam čula da me traže - dodala je Hrka.

Također je napomenula kako je Bezbjednosno-informativna agencija (BIA) kontaktirala njezin telefon, no tek nakon što je najavila svoj dolazak u Beograd.

- Pozvali su me tek kad sam najavila da ću doći. Nikad ranije nisu pokazali interes za moju situaciju. Sada kad je sve došlo do kraja, oni su željeli razgovarati - objasnila je.

'Snažna sam, neću odustati'

Unatoč prijetnjama i napadima na njezin život, Dijana Hrka poručuje da ne planira odustati i da je spremna nastaviti borbu.

- Ja mogu izdržati. Ove prijetnje samo me motiviraju da nastavim. Pijem puno tekućine, to me održava. Glad ne osjećam jer me podržavaju djeca, prijatelji i ljudi koji su uz mene. I vidim koliko cvijeća i poklona dobijem. To mi daje snagu da nastavim - zaključila je Hrka.

Unatoč svim poteškoćama, Hrka ostaje čvrsta u svojoj borbi za pravdu, ne samo za svog sina, već i za sve ostale žrtve koje čekaju odgovorne da odgovaraju pred zakonom.