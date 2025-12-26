Obavijesti

PORUČNIK JNA

U Crnoj Gori uhićen ratni zločinac kojeg traži Hrvatska!

Piše HINA,
Foto: ilustracija

Republika Hrvatska potražuje ga zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika, navodi se u priopćenju policije

Crnogorska policija uhitila je u petak M. K. (61), kojega Republika Hrvatska potražuje zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika, navodi se u priopćenju policije. Portal crnogorskog javnog servisa RTCG objavio je da se radi o Miloradu Kovačeviću.

Uprava policije Crne Gore u priopćenju navodi da je Kovačević lociran u općini Zeta, nedaleko od Podgorice, te da je nakon uhićenja priveden sucu istrage Višeg suda u Podgorici na daljnje postupanje.

- U općini Zeta, u selu Bistrica, podgorička policija locirala je i lišila slobode M. K. (61), državljanina Republike Hrvatske, kojeg ta država potražuje zbog sumnje da je počinio kazneno djelo ratnog zločina - navodi se u priopćenju crnogorske policije.

Mediji u Podgorici podsjećaju da je Županijski sud u Splitu nepravomoćno 2019. godine u odsutnosti osudio Milorada Kovačevića, bivšeg poručnika JNA, na četiri godine i šest mjeseci zatvora zbog ratnog zločina nad ratnim zarobljenicima 5. listopada 1991. godine.

Kako su tada prenijeli mediji u Hrvatskoj, nekoliko hrvatskih policajaca zarobljeno je u Dubrovačkom primorju, u mjestu Majkovo, a Kovačević je kao zapovjednik voda vojne policije trebao odvesti zarobljenike u logor Bileću u Bosni i Hercegovini.

Međutim, tijekom puta prema Bileći petoricu ratnih zarobljenika zlostavljali su rezervisti. 

- Kamion se često zaustavljao kako bi se lokalnom stanovništvu pokazivali zatvorenici kao ‘trofeji’, uz stalna mučenja i udarce. Zbog toga su ratnim zarobljenicima utvrđene brojne ozljede (prijelomi rebara, ozljede kralježnice, prijelomi ruku i nogu, frakture lubanje), kao i trajni invaliditet - navodi se, među ostalim, u optužnici. 

Kovačević je osuđen po zapovjednoj odgovornosti jer je, kako se navodi u presudi Županijskog suda u Splitu iz 2019. godine, "kao aktivni vojnik, poručnik JNA i zapovjednik voda mogao i trebao spriječiti zlostavljanje. Ne samo da to nije učinio, već je podržavao i ohrabrivao mučenje ratnih zarobljenika".

