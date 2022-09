U Đakovu vozio drogiran i bez vozačke: Prijeti mu do 40 tisuća kuna kazne

Osječko-baranjska policija uhitila je 37-godišnjaka iz Đakova koji je prošlog petka vozio automobil pod utjecajem droge u vrijeme dok mu je zbog brojnih prometnih prekršaja bila oduzeta vozačka dozvola, zbog čega mu je oduzeto vozilo i prijeti mu kazna do 40 tisuća kuna ili zatvor.

Iz osječko-baranjske policije u ponedjeljak su objavili da su osumnjičenog tijekom nadzora prometa zaustavili dok je vozio Đakovom te mu testom utvrdili da je drogiran, kao i da je vozio iako je prikupio 12 prekršajnih negativnih bodova.

Uhićen je, a vozilo mu je privremeno oduzeto do donošenja odluke o prekršaju.

Zbog počinjenih prekršaja prijeti mu maksimalna novčana kazna do 40 tisuća kuna ili zatvor do 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 12 bodova, navode u policiji.

