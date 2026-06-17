U domovima osumnjičenika za 'Sarajevo safari' talijanska policija našla 'značajne' dokaze

Milansko tužiteljstvo objavilo je u srijedu da je talijanska policija zaplijenila "značajne" dokaze tijekom pretrage doma jednog od četvorice Talijana protiv kojih se vodi istraga za ubojstva u Sarajevo kada su ljudi plaćali da bi iz snajpera pucali na građane toga grada tijekom rata u BiH. Osumnjičenici su plaćali velike svote novca snagama bosanskih Srba kako bi s njihovih položaja mogli ubijati građane Sarajeva tijekom opsade grada u kojoj je poginulo oko 11.000 ljudi. Tužitelji su rekli da među zaplijenjenim dokazima postoji fotografija osumnjičenika, 65-godišnjeg muškarca koji živi u području Alessandrije, s tehničkom opremom i prigušivačem. Pretraga je provedena na temelju svjedočenja njegove bivše supruge i bivše partnerice.

Tijekom ispitivanja, bivša partnerica je rekla da joj je osumnjičenik rekao da pati od noćnih mora jer je ubijao ljude u Bosni 1990-ih.

"Rekao mi je da je znao odlaziti iz Milana avionom i da su s njim bili neki ljudi koji su vikend provodili (....) kao snajperisti i pucali na muslimane“, rekla je istražiteljima.

Muškarac je ranije koristio pravo na šutnju kada su ga tužitelji ispitivali.

Ostali osumnjičenici su 80-godišnji bivši vozač kamiona iz pokrajine Pordenone, 64-godišnji poslovni čovjek koji živi u Brianzi i osoba iz Toskane.