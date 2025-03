U Dubaiju uhićen Tito, vođa najvećeg svjetskog kartela

U Dubaiju je uhićen osuđeni trgovac drogom Edin Gačanin Tito i to na zahtjev nizozemskog Državnog tužiteljstva, javlja Index.hr

On je već 2022. godine bio uhićen u Dubaiju, no tada je, iz nikad razjašnjenih razloga, pušten na slobodu. Nizozemski državljanin bosanskog podrijetla smatra se jednim od najvećih trgovaca drogom na svijetu. Nizozemsko tužiteljstvo već je zatražilo njegovo izručenje.

Gačanin je rođen u Bih, ali je odrastao u nizozemskom gradu Bredi. Posljednjih godina uglavnom je boravio u Dubaiju, gdje je 2022. uhićen u sklopu velike međunarodne policijske akcije. No, otprilike dva mjeseca kasnije ponovno je pušten na slobodu.

Nizozemsko tužiteljstvo je u međuvremenu pripremilo kazneni postupak protiv njega. Teretilo ga se za krijumčarenje oko 2500 kilograma kokaina, vrijednog desetke milijuna eura, u luke Rotterdam i Hamburg. Također, sumnjičilo ga se i za krijumčarenje kemikalija namijenjenih proizvodnji metamfetamina, poznatog i kao crystal meth.

Njegovi su odvjetnici u tom slučaju sklopili tzv. procesni sporazum s tužiteljstvom. To znači da su se tužiteljstvo i obrana dogovorili da odvjetnici neće tražiti dodatnu istragu, dok zauzvrat tužiteljstvo neće tražiti maksimalnu kaznu. Na kraju su se dogovorili o zatvorskoj kazni od sedam godina i novčanoj kazni od milijun eura. Sud je prihvatio taj sporazum i osudio Gačanina prema zahtjevu tužiteljstva.

Nizozemsko tužiteljstvo je potvrdilo da je ovaj narkobos uhićen u veljači ove godine u Dubaiju na zahtjev Nizozemske. "Nizozemska je podnijela i zahtjev za izručenje. Očekujemo da će postupak biti proveden bez problema", izjavio je glasnogovornik.

Gačanin je navodno bio jedna od ključnih figura međunarodnog superkartela u Dubaiju, u kojem su, prema pravosudnim izvorima, bili i Ridouan Taghi, uhićeni i prebjegli talijanski mafijaš Raffaele Imperiale te ozloglašena irska kriminalna obitelj Kinahan. Superkartel je, prema tvrdnjama istražitelja, kontrolirao trećinu trgovine kokainom iz Južne Amerike prema Europi.

Odvjetnik Van Kleef nije želio komentirati uhićenje, no ranije je izjavio da su tvrdnje o njegovom klijentu kao jednom od najvećih narkobosova na svijetu "čista glupost". "To su obične besmislice. Protiv njega se vodi samo jedan slučaj i to je prosječan slučaj trgovine drogom kakvih na sudu imamo stalno. Ništa posebno", rekao je Van Kleef. Njegova kolegica Versluis također nije željela komentirati slučaj.