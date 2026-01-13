Obavijesti

News

Komentari 0
ZARAZA NA JUGU

U Dubrovniku se pojavio novi slučaj svraba: Nakon vrtića, otkrili ga i kod dvoje odraslih

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
U Dubrovniku se pojavio novi slučaj svraba: Nakon vrtića, otkrili ga i kod dvoje odraslih
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija

Zdravstveni djelatnici apeliraju na građane da prate simptome radi brze reakcije. Zaraza se u kolektivima lako širi izravnim doticajem kože ili preko kontaminiranog tekstila

Admiral

Nakon nedavne prijave pojave svraba u jednom dubrovačkom dječjem vrtiću, potvrđena su dva nova slučaja zaraze u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Ovoga puta riječ je o odraslim osobama, a epidemiolozi ističu kako ovi novi slučajevi nisu povezani s prethodnim u vrtiću.

EVO ŠTO JE IRITIRA Nakon tuširanja vas svrbi koža? Otkrivamo zašto se to događa
Nakon tuširanja vas svrbi koža? Otkrivamo zašto se to događa

Zdravstveni djelatnici uputili su apel javnosti kako bi se građani educirali o simptomima i pravovremeno reagirali. Svrab se iznimno brzo širi unutar kolektiva, prvenstveno putem neposrednog kontakta kože o kožu, ali zaraza se može prenijeti i preko zaražene odjeće ili posteljine. Poseban izazov predstavlja razdoblje inkubacije koje traje od dva do čak osam tjedana, što znači da osoba može biti prijenosnik i prije nego što postane svjesna simptoma.

RIZIK ZA ZDRAVLJE Legionela i na zagrebačkom fakultetu, studenti su dobili mail: 'Nastava se ne prekida'
Legionela i na zagrebačkom fakultetu, studenti su dobili mail: 'Nastava se ne prekida'

- Naša služba je evidentirala ovaj slučaj i u kontaktu je s djelatnicima iz vrtića. Što se tiče ovog slučaja on nam je prijavljen prije dva dana, a u prethodnoj godini na području Dubrovnika registrirano je 39 prijava oboljelih, od toga sedmero djece iz vrtićke skupine - za Net.hr rekao je Miljenko Ljubić, specijalist epidemiologije u Zavodu za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
PROGNOZA Stiže novi snijeg!
PROGNOZA po gradovima

PROGNOZA Stiže novi snijeg!

Promjenjivo vrijeme stiže u Hrvatsku: povremeno sunčano, ali s oblačnim razdobljima i kišom u Gorskom kotaru i Lici. Temperature iznad prosjeka, jugo puše, a jutarnji minusi sve rjeđi
Stravična snimka iz Varaždina: 'Na zgradi se vidi puno krvi'
UŽAS

Stravična snimka iz Varaždina: 'Na zgradi se vidi puno krvi'

Prema navodima čitatelja i svjedoka, ispred zgrade je tim Hitne oživljavao čovjeka. Policija kaže da je jedan ozlijeđen te prevezen u varaždinsku bolnicu
Svećenik iz Vodica iznio brojke: Evo koliko je prikupljeno tijekom blagoslova domova
obišao više od 1.750 obitelji

Svećenik iz Vodica iznio brojke: Evo koliko je prikupljeno tijekom blagoslova domova

Župnik don Franjo Glasnović blagoslovio 1.750 obitelji u Vodicama, uz prikupljenih 45.190 eura priloga. Zatonska ulica vodi po broju obitelji, a susreti s vjernicima donijeli radost i nadu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026