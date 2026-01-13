U Dubrovniku se pojavio novi slučaj svraba: Nakon vrtića, otkrili ga i kod dvoje odraslih

Nakon nedavne prijave pojave svraba u jednom dubrovačkom dječjem vrtiću, potvrđena su dva nova slučaja zaraze u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Ovoga puta riječ je o odraslim osobama, a epidemiolozi ističu kako ovi novi slučajevi nisu povezani s prethodnim u vrtiću.

Zdravstveni djelatnici uputili su apel javnosti kako bi se građani educirali o simptomima i pravovremeno reagirali. Svrab se iznimno brzo širi unutar kolektiva, prvenstveno putem neposrednog kontakta kože o kožu, ali zaraza se može prenijeti i preko zaražene odjeće ili posteljine. Poseban izazov predstavlja razdoblje inkubacije koje traje od dva do čak osam tjedana, što znači da osoba može biti prijenosnik i prije nego što postane svjesna simptoma.

- Naša služba je evidentirala ovaj slučaj i u kontaktu je s djelatnicima iz vrtića. Što se tiče ovog slučaja on nam je prijavljen prije dva dana, a u prethodnoj godini na području Dubrovnika registrirano je 39 prijava oboljelih, od toga sedmero djece iz vrtićke skupine - za Net.hr rekao je Miljenko Ljubić, specijalist epidemiologije u Zavodu za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.