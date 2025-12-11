Obavijesti

U Dugoj Resi je gorjela kuća

Piše Julia Očić,
U Dugoj Resi je gorjela kuća
Foto: Čitatelj 24sata

Na terenu su bila sva tri dugoreška vatrogasna društva, ukupno 16 vatrogasaca sa šest vozila, kažu nam vatrogasci

Kako nam javlja naš čitatelj, u noći sa srijede na četvrtak došlo je do požara u jednoj obiteljskoj kući u Dugoj Resi. Čitatelj nam je poslao i fotografije, a informaciju su nam potvrdili i vatrogasci.

- Oko ponoći i 13 minuta zaprimili smo dojavu da je došlo do požara u potkrovlju kuće, koji se zatim proširio na krovište. Na terenu su bila sva tri dugoreška društva, ukupno 16 vatrogasaca sa šest vozila. Požar je lokaliziran otprilike u 3 sata ujutro, a od 6 sati počeli smo pretraživati krovište - kažu nam vatrogasci iz Duge Rese.

Uzrok požara još nije poznat, a očevid je u tijeku.

