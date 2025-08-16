Obavijesti

NE ZNA SE UZROK EKSPLOZIJE

U eksploziji u tvornici oružja u Rusiji 11 mrtvih i 130 ranjenih

Piše HINA,
U eksploziji u tvornici oružja u Rusiji 11 mrtvih i 130 ranjenih
Foto: Platforma X

Guverner Pavel Malkov je rekao da je incident u ruskoj regiji Rjazanju izazvao požar u tvornici koja proizvodi eksploziv i streljivo. Uzroci požara su zasad nepoznati

U eksploziji u tvornici oružja u ruskoj regiji Rjazanju poginulo je u petak jedanaest ljudi i 130 ih je ranjeno, objavilo je u subotu rusko ministarstvo za izvanredna stanja.

Spasioci još pretražuju ruševine na mjestu nesreće 320 kilometara od Moskve. Guverner Pavel Malkov je rekao da je incident izazvao požar u tvornici koja proizvodi eksploziv i streljivo.

Putin: Rusija i Amerika moraju okrenuti stranicu i surađivati
Putin: Rusija i Amerika moraju okrenuti stranicu i surađivati

Uzroci požara su zasad nepoznati. Ranije su ukrajinski dronovi napadali vojnu i gospodarsku infrastrukturu u Rjazanju.

KOMENTIRAO I SAM SASTANAK Zelenski: Ruske snage ubijaju i na dan pregovora. To sve govori
Zelenski: Ruske snage ubijaju i na dan pregovora. To sve govori

Neki ruski mediji prenijeli su da je do eksploziju pokrenuo požar u dijelu tvornice u kojem se nalazio barut.

