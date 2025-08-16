U eksploziji u tvornici oružja u Rusiji 11 mrtvih i 130 ranjenih

U eksploziji u tvornici oružja u ruskoj regiji Rjazanju poginulo je u petak jedanaest ljudi i 130 ih je ranjeno, objavilo je u subotu rusko ministarstvo za izvanredna stanja.

Spasioci još pretražuju ruševine na mjestu nesreće 320 kilometara od Moskve. Guverner Pavel Malkov je rekao da je incident izazvao požar u tvornici koja proizvodi eksploziv i streljivo.

Uzroci požara su zasad nepoznati. Ranije su ukrajinski dronovi napadali vojnu i gospodarsku infrastrukturu u Rjazanju.

Neki ruski mediji prenijeli su da je do eksploziju pokrenuo požar u dijelu tvornice u kojem se nalazio barut.