U Epsteinovim mailovima našao se i nogometaš Franck Ribery

Američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ) objavilo je milijune stranica dokumenata povezanih s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, a među brojnim imenima iz svijeta politike, biznisa i showbusinessa našlo se i jedno koje je šokiralo nogometni svijet - ono Francka Riberyja, legende Bayerna i bivšeg francuskog reprezentativca. Objava je izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama i ponovno stavila Riberyja pod svjetla reflektora, ali iz posve pogrešnih razloga.

Teške optužbe na nekoliko stranica

Riberyjevo ime spominje se u jednom od objavljenih dokumenata, konkretno na stranicama 26, 28 i 30. Navodi potječu iz svjedočenja jedne od potencijalnih žrtava, a njihov sadržaj je izuzetno ozbiljan. U dokumentu stoji kako je Ribery navodno "pokušao napasti" ženu u njezinom vrtu, nakon čega je intervenirala policija i ispratila ga do automobila.

Daljnji navodi povezuju ga s odvjetnikom Sylvainom Cormierom, poznatim po tome što je zastupao Karima Benzemu. Prema svjedočenju, Cormier je zajedno s Riberyjem tražio da mu se "dovedu 14-godišnje djevojčice", zbog čega je na lokaciju stigla i sudska policija iz Versaillesa. Vrhunac optužbi nalazi se na stranici 30, gdje svjedokinja tvrdi da ju je Cormier fizički napao uz riječi: "Franck mi je rekao da to učinim!". U istom dokumentu navodi se i kako su "Riberyjeve veze sa svijetom prostitucije bile općepoznate".

Iako su optužbe šokantne, ključno je naglasiti da samo spominjanje u ovim dokumentima ne predstavlja sudsku presudu niti podizanje optužnice. Američke vlasti jasno su poručile kako se na popisu nalaze mnoga imena bez dokaza o bilo kakvom zločinu, a objavljeni materijali sadrže i brojne neprovjerene tvrdnje prikupljane tijekom desetljeća istrage.

Ovo nije prvi put da se Ribery suočava s ovakvim optužbama. Javnost se dobro sjeća slučaja iz 2010. godine, kada su on i Karim Benzema bili optuženi za korištenje usluga maloljetne prostitutke Zahije Dehar. Francuski sud ih je 2014. godine oslobodio svih optužbi jer nije dokazano da su znali koliko djevojka ima godina.

Moguće posljedice u virtualnom svijetu

Osim reputacijske štete, nove optužbe mogle bi imati i konkretne posljedice. U gaming zajednici već se naveliko raspravlja o tome hoće li tvrtka EA Sports ukloniti Riberyja iz svoje popularne igre EA Sports FC, gdje ima status "ikone". Takva praksa nije nepoznata; EA je u prošlosti privremeno uklonio Marca van Bastena zbog neprimjerenih komentara, dok je Marc Overmars trajno izbačen nakon skandala sa slanjem neprimjerenih poruka kolegicama. Ukoliko se navodi protiv Riberyja pokažu istinitima, slična sudbina mogla bi zadesiti i francuskog nogometaša.